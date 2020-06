Miss Universo 2009 Stefanía Fernández se separa de su esposo

View this post on Instagram

@ammaterreskin Crema de noche: ¿por qué es esencial?🌙 Las cremas de noche son útiles porque tu piel se repara naturalmente mientras duermes. Es entonces cuando la actividad metabólica de las células de la piel está en su apogeo, por lo que usar una crema de noche con ingredientes beneficiosos puede mejorar el proceso de reparación natural de la piel durante el turno de noche. – – Night cream: why is it essential?🌙 Night creams are helpful because your skin naturally repairs itself while you sleep. That’s when the metabolic activity of the skin’s cells is at its peak, so using a night cream with beneficial ingredients can enhance the skin’s natural repair process during the night shift. #ammaterre #nightcream #parabenfree #veganskincare #crueltyfree