Marlene Favela habla de su esposo, ¿se divorcia?

En una entrevista exclusiva con el periodista Carlos Mesber, la actriz Marlene Favela habló sobre su esposo, el empresario George Seely, esto después de que diversos medios de comunicación han especulado sobre una posible crisis matrimonial que los tiene al borde del divorcio.

“Hay varios miembros de la familia que nos agarró la cuarentena por diferentes lugares, lo que estamos haciendo es quedarnos en donde estamos y ser responsables”, afirmó la estrella sin ahondar en detalles.

La eterna “Gata Salvaje” continuó hablando de su etapa como madre primeriza: “Nunca me imaginé que ser mamá sería la experiencia más hermosa de mi vida y te lo digo con todo el corazón porque cada día despertarme y verla, y cómo me ve… Cómo sonríe, la primera vez que probó un alimento… Me tiene maravillada, creo que estoy redescubriendo el mundo a través de ella, me siento muy plena.”

En el mes de octubre de 2019, Favela se convirtió en madre de la pequeña Bella en un reconocido hospital de California. En ese momento, la actriz afirmó que “ninguna experiencia en este universo se compara con ver tu cara por primera vez”, esto para referirse al nacimiento de su primogénita.

Al momento de ser cuestionada sobre si su madre le dio consejos o tips para poner en práctica cuando diera a luz a Bella, Favela afirmó: “Mi mamá estuvo conmigo durante todo el embarazo, la paciencia y serenidad con que ella me explica las cosas, me da mucha seguridad y me tranquiliza muchísimo porque gracias a Dios yo tengo la fortuna de tener una mamá que me guíe y que me oriente.”

“Ahora valoro mucho más a la mujer, a aquellas mujeres que están solitas. Yo digo: ‘Ay, si yo estoy rodeada aquí de gente que me echa la mano, ¿cómo le harán estas mujeres?’ Por eso creo que las mujeres somos el Súper Maravilla”, admitió Marlene Favela al referirse a las madres solteras del mundo entero.

Marlene Favela habla sobre su personaje en la exitosa telenovela “Gata Salvaje”

Durante el encuentro con Carlos Mesber, la actriz conversó sobre su personaje de Rosaura Ríos en la exitosa telenovela “Gata Salvaje”, un proyecto dramático que le cambió la vida:

“Fue un personaje que me cambió la historia de mi vida y de mi carrera, estoy profundamente agradecida; recuerdo a ese personaje con mucho cariño. Todavía por allí me dicen la Gata Salvaje”, puntualizó.

