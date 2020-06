Cheques de estímulo COVID-19: ¿Las protestas retrasan una segunda ronda de pagos?

Más de 152 millones de estadounidenses han recibido sus pagos de estímulo en las últimas seis semanas, en forma de pago directo, depósitos, cheques en papel o tarjetas de débito.

Se estima que unos 35 millones aún esperan sus pagos, según datos recientes del análisis del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara.

Es más, la gente todavía se pregunta si van a recibir más dinero del gobierno como respuesta al COVID-19 y si estos pagos se verán afectados de alguna manera por las protestas en curso en todo el país.

No ha habido informes aún de pagos de estímulo que hayan sido robados o refundidos en el correo durante el saqueo en las ciudades. El horario del Congreso aún no ha sido cambiado por las protestas, pero muchos republicanos del Senado han insinuado que los “disturbios” podrían causar un retraso futuro en los votos del Senado si los disturbios civiles continúan.

Esto es lo que necesita saber:

Este no es un momento para consignas diseñadas para distraer al pueblo estadounidense. Es hora de actuar para proteger las vidas y los medios de vida estadounidenses. El Senado debe tomar medidas inmediatas para aprobar el #HeroesAct. #MSNBCLive pic.twitter.com/RHUqIwiRVl

– Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 8 de junio de 2020

This is not a time for slogans designed to distract the American people. It is time for action to protect American lives and livelihoods. The Senate must take immediate action to pass the #HeroesAct . #MSNBCLive pic.twitter.com/RHUqIwiRVl

El 3 de junio, el Senado regresó de un descanso y comenzó a deliberar sobre el último paquete de estímulo, la Ley HEROES, que la Cámara de Representantes aprobó hace tres semanas por un voto de 208 a 199. Para convertirse en ley, el Senado debe aprobar este proyecto de ley de estímulo y luego el presidente Donald Trump tendrá que firmarlo.

No se espera que el Senado vote sobre este proyecto de ley hasta julio. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha hablado en numerosas ocasiones sobre la probabilidad de que el proyecto de ley sea aprobado, pero no ha hecho ningún comentario que implique que las protestas generalizadas afectarán la decisión de cualquier senador sobre el proyecto de ley.

Tanto la Casa Blanca como los republicanos del Senado han dejado en claro su aversión a la Ley HEROES. Trump denominó a la ley

“Muerta al nacer”. Otros republicanos del Senado han hecho eco de este sentimiento.

Nuestra nación está unida por el horror y la oposición al asesinato violento del Sr. Floyd. Ya es hora de que también nos unamos del lado de la paz en nuestras calles y la paz en nuestras comunidades. Necesitamos unirnos contra estos disturbios violentos. pic.twitter.com/H0TraEwcWp

– Líder McConnell (@senatemajldr) 2 de junio de 2020

Our nation is united in horror and opposition to the violent killing of Mr. Floyd. It is well past time that we also unite on the side of peace in our streets and peace in our communities. We need to unite against these violent riots. pic.twitter.com/H0TraEwcWp

— Leader McConnell (@senatemajldr) June 2, 2020