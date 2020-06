Natti Natasha: “Me siento cómoda conmigo misma.” (+ENTREVISTA)

Natti Natasha es una de las más grandes representantes de la música urbana en español, con su talento y calidad humana ha logrado hacer historia al convertirse en una de las mujeres más influyentes de la música de habla hispana.

Su talento para el canto, su lucha por abrirle camino a las nuevas generaciones de mujeres en la industria de la música y el propósito detrás de la letra de cada una de las canciones que compone y que se convierten rápidamente en grandes éxitos, han hecho de Natti Natasha una artista integral que ha marcado un antes y un después en la industria de la música urbana.

En este artículo encontrarán los primeros minutos de una entrevista exclusiva con esta talentosa estrella dominicana que nos llena de orgullo a todos los latinos por cada uno de los logros que ha alcanzado a lo largo de su destacada carrera artística.

Durante la conversación exclusiva que se realizó a través de Zoom, Natti Natasha con emoción y mucho orgullo nos habló del proceso creativo del video musical de “Qué mal te fue”, un video que la artista grabó en la intimidad de su hogar y en donde tuvo la oportunidad de expresarse libremente en cuanto a creatividad audiovisual se refiere, puesto que en este proyecto musical podemos ver a una Natti Natasha desde su faceta más personal en medio del confinamiento que vive por el COVID-19 en su residencia en Florida.

“Fue una experiencia totalmente diferente, nueva para mí. Estaba grabando de manera selfie como para subir un preview para las redes sociales y recuerdo que grabé una parte de la canción. Yo estaba con las gafas, estaba en toppless al lado de la piscina y estaba solamente grabando ese pedacito, lo compartí en las redes sociales y creo que en uno o dos días fue como cinco millones de vistas y vi la reacción del público de esa manera y pues dije, esta es la manera de hacerlo”, afirmó Natti Natasha en el primer fragmento de la entrevista para referirse a cómo surgió el video casero que realizó para su más reciente sencillo musical “Qué mal te fue”.

Natti Natasha habla del proceso creativo detrás del video casero de “Qué mal te fue”

“Al final todos estamos en cuarentena, todos estamos pasando por la misma situación, ¿por qué no hacerlo así? Si a la gente les gustó de esta manera, así que terminamos de grabar la canción, terminamos de grabar el video de esta manera un poco mucho más personal y recuerdo que decidimos también entrar en unas escenas diferentes, ya metiéndome al agua, en la edición obviamente le colocamos un poquito de censura en esta área (sus senos). Me siento cómoda conmigo misma y al verlo me sentí bien, me siento cómoda compartiendo esta faceta de Natti Natasha con la gente y recuerdo que dijimos: ‘Vamos a lanzarlo así’. La edición fue un poquito diferente, pasos que hago van también con la música”, expresó.

¿Qué opina la cantante del resultado final del video de Qué mal te fue?

Al recordar todo lo que implicó sumergirse en una faceta completamente para ella como lo es estar detrás del proceso creativo de este video casero, Natti Natasha mencionó que se siente muy satisfecha con el resultado final: “Me encantó el concepto casero porque sentí que también, la gente puede ver una faceta diferente de Natti Natasha en cuarentena al igual que ellos porque estamos todos en la misma situación, así que me gustó bastante poder hacerlo así.”

El video musical de “Qué Mal Te Fue” que se estrenó el pasado 31 de mayo, actualmente cuenta con más de 7 millones de reproducciones en el canal oficial de Natti Natasha en la plataforma de Youtube.

