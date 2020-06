Edgar Samaniego: El sospechoso identificado del tiroteo en Las Vegas

Edgar Samaniego está acusado de dispararle a un oficial de la Policía Metropolitana en la cabeza durante una protesta por George Floyd en el Strip de Las Vegas el 1 de junio y ha sido detenido.

Samaniego, de 20 años, enfrenta un cargo de intento de asesinato y dos cargos de descargar un arma donde una persona podría estar en peligro, según los registros.

Aquí está el registro carcelario para Samaniego:

La policía dice que el oficial herido de gravedad, que actualmente se encuentra en soporte vital, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza por Samaniego frente al Circus Circus Casino. Según el Review Journal, el oficial fue identificado como Shay Mikalonis, de 29 años, quien tiene

ha sido oficial desde 2016 y está “asignado al comando de área del Centro de Convenciones del departamento”.

.@LVMPD Officer Shay Mikalonis remains in grave condition after he was shot last night. Keep him in your prayers as well as a calmer night tonight. Each night so far has gotten progressively more violent. pic.twitter.com/ET3Mcog6W2

— John Huck (@VegasAnchor) June 2, 2020