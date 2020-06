[VIDEO] Disparan a Oficial de policía en Las Vegas

Un oficial de policía está en estado crítico con soporte vital después de recibir un disparo en la cabeza por las protestas de George Floyd en Las Vegas.

La policía metropolitana de Las Vegas y el gobernador de Nevada Steve Sisolak han confirmado “dos incidentes separados” en el Palacio de Justicia Federal y el Casino Circus Circus en Las Vegas.

My Office has been notified that the Las Vegas Metropolitan Police Department is currently working two separate incidents in Las Vegas. The State is in contact with local law enforcement and continues to monitor the situation. — Governor Sisolak (@GovSisolak) June 2, 2020

En una conferencia de prensa celebrada temprano esta mañana, el alguacil del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, calificó las dos escenas separadas como “dinámicas, y hay muchas preguntas que debemos responder a medida que pasemos la noche”. Él continuó:

“(Las protestas) son lo que llevó a dos incidentes de disparos anoche que involucraron … a uno de nuestros oficiales que recibió disparos y heridas graves mientras lidiaba con los manifestantes frente al Circus Circus Hotel and Casino. El segundo incidente … involucró a un sujeto armado frente al Edificio Federal Foley en Las Vegas Boulevard. El oficial que recibió un disparo está esta mañana en estado grave”.

Lombardo explicó los dos incidentes:

“Anoche, los oficiales de Metro intentaban dispersar a una gran multitud, y tomaban rocas y botellas de la multitud. Los oficiales intentaban detener a algunos de los manifestantes cuando se disparó, y uno de nuestros oficiales cayó. El oficial … fue transportado al Centro Médico de la Universidad en estado crítico.

El sospechoso ha sido identificado y … puesto bajo custodia.

El segundo incidente fue un tiroteo que involucra un oficial que ocurrió en el Bloque 300 de Las Vegas Boulevard. LVMPD y oficiales federales fueron ubicados en las escaleras del edificio federal para protegerlo.

Aproximadamente a las 11:22 p.m., los oficiales encontraron a un sujeto armado con múltiples armas de fuego que parecía llevar armadura corporal.

Durante la interacción, el sujeto tomó su arma de fuego y los oficiales interactuaron con él. El sospechoso fue alcanzado por disparos y transportado al hospital, donde fue declarado muerto.

Esta es una noche triste y una noche trágica para nuestra comunidad … con estas protestas, una tragedia solo está llevando a otra. Lo que ha ocurrido es inaceptable”.

Se ha publicado un video de una transmisión en vivo desde fuera del Palacio de Justicia Federal que parece capturar el momento en que ocurrió uno de los tiroteos. La cámara está apagada, pero las fotos se pueden escuchar claramente en el video a las 02:19:50:

https://twitter.com/flipkid/status/1267731159250685952?s=21

A medida que continúan los disparos, se puede ver a las personas corriendo en la dirección opuesta. Las luces intermitentes de los SUV de la policía afuera del Palacio de Justicia se pueden ver cuando aparece un oficial, gesticulando y diciendo a los ciudadanos reunidos que están a pie que “sigan adelante”. Se escucha al camarógrafo que describe la situación como “muy aterradora”. Tenemos que salir de aquí. … Suena como una zona de guerra “.

A las 02:21:10, se puede ver claramente a los servicios de emergencia rodeando y atendiendo a un hombre que parece estar en el suelo. Otro hombre se ve en el suelo a las 02:21:54.

KTNV y la filial local de CBS 8 News Now dijeron que se escucharon disparos antes de que la policía del metro invadiera el área fuera del Tribunal Federal en Las Vegas Boulevard luego de las protestas que ocurrieron en Fremont Street, cerca de Container Park.

Reportando en vivo, los reporteros de KTNV dijeron que un número incontable de oficiales estaban en el área del centro de Las Vegas.

“Alguien cercano escuchó que alguien había recibido un disparo, están en contacto con la policía del metro. Parecía un número de disparos: un crucero de la policía del metro se apresuraba hacia el área”.

Ed Komenda del Reno Gazette Journal informó que alrededor de las 12 a.m. del martes “La policía bloqueó el Strip de Las Vegas desde The Strat, el imponente complejo en el extremo sur del bulevar Las Vegas, hasta el Caesar’s Palace”.

Informó que más temprano en la noche, un manifestante había recibido un disparo de la policía “después de que testigos dicen que abrió fuego primero”.

Orko Manna, un reportero de 8 News Now, confirmó que el oficial de LVMPD había recibido un disparo en la cabeza fuera de Circus Circus, y que otra persona había recibido un disparo de la policía metropolitana después de que abrieron fuego fuera del Palacio de Justicia.

#BREAKING: Metro sources confirm with @8NewsNow that an @LVMPD officer was shot in the head near @CircusVegas. This is the scene at @UMCSN right now. We’re also told that Metro Police shot someone else at the Federal Courthouse in #LasVegas, after he opened fire. #8NN pic.twitter.com/5Z3s2CdMCq — Orko Manna (@orko_manna) June 2, 2020

Más tarde, Manna informó que un oficial había sido puesto en soporte vital en el Hospital UMC y citó a una fuente que dijo que el incidente ocurrió cuando “el oficial estaba en una pelea con otro sospechoso cuando alguien se acercó por la espalda y le disparó en la cabeza”.

#BREAKING: @LVMPD sources confirm with @8NewsNow that the officer who was shot in the head is on life support at @UMCSN right now. Source also says the officer was in a fight with another suspect when someone walked up from behind and shot the officer in the head. #8NN pic.twitter.com/t8CX6p4Wpm — Orko Manna (@orko_manna) June 2, 2020

Más temprano en la noche, Manna había publicado escenas de paz en Las Vegas entre manifestantes y oficiales a través de líneas divisorias:

WOW. @LVMPD in tactical gear and shields on one side. #BlackLivesMatter protesters at the courthouse in #LasVegas on the other side. Lots of shouting. And then THIS. Handshakes shared between protesters & police. Amazing. @8NewsNow #8NN pic.twitter.com/xBuGaLFQGX — Orko Manna (@orko_manna) June 2, 2020

Crecen las críticas a la “lentitud para responder” del gobernador de Nevada Steve Sisolak a los tiroteos

Hubo cada vez más críticas sobre la “respuesta lenta” de Sisolak a los disparos en Twitter esta mañana, y algunos clamaron por el gobernador para entregar su renuncia a raíz del incidente.

Se publicará más información a medida que se desarrolle esta historia.

