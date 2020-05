Top 5 Últimas Noticias Mayo 4 de 2020

La semana inicia con las declaraciones del presidente Trump, quien participó este domingo en una sesión virtual de preguntas sobre el coronavirus por parte de los estadounidenses que se transmitió en Fox News “Town Hall” con Bret Baier y Martha MacCallum donde el presidente respondió preguntas enviadas por el público durante más de dos horas.

En general el presidente se mostró ansioso por iniciar la recuperación económica, argumentando incluso que muchos Estados no están realizando la reapertura con la suficiente rapidez necesaria.

También cuestionó al Gobernador de Virginia Ralph Northam quien sigue imponiendo la orden de “Quedarse en Casa” hasta Junio.

En cuanto al movimiento de la gente desesperada por salir dijo: “Realmente creo que la gente puede ir a parques, playas, si mantiene la distancia, en todo caso creo que el público ha sido increíble”.

El efecto de estas salidas en masa no tardará en evidenciarse en la curvas de contagio en una situación aún impredecible hasta para los más expertos. Y no hay que dejar de citar las alarmantes cifras de contagiado y nietos en el país hasta el día de hoy para non perder el juicio. Casos de Coronavirus:1,188,122, Muertes: 68,598.

Por otra parte, el presidente estadounidense fue demandado la semana pasada por no permitir que los estadounidenses casados con indocumentados reciban los cheques de $1,200 que otorga el gobierno para sobrellevar la crisis por coronavirus. El demandante argumenta que la ley lo discrimina por la persona con quién eligió casarse. Muchos se han unido a esta demanda interpuesta en Illinois y estaremos pendientes de ver cómo evoluciona.

Hablando de pautas y patrones de conducta social, con la llegada de la pandemia hemos tenido que reevaluar nuestro estilo de vida, y es que sin duda que la mayoría del planeta permanezca en casa para evitar contraer el virus, traerá fuertes consecuencias. BBC nos cuenta 12 interesantes aspectos que cambiarán en nuestras vidas para reflexionar en el camino que sigue.

Tocando temas mundiales, partir de este 4 de Mayo, 15 países de Europa darán sus primeros pasos para salir del aislamiento social. Los gobiernos de algunos países han anunciado medidas que incluyen la apertura de parques, hasta el permiso para que las familias vuelvan a reunirse. Aquí les contamos cuáles son algunos de estos.

Y tristemente para cerrar con un tema de actualidad y pandemia, los motines se han vuelto un suceso recurrente desde los centros de migración de ICE en Estados Unidos como hemos venido reportando en estas semanas hasta distintas ciudades de Latinoamérica debido a las terribles condiciones. Esta vez, una cárcel en Venezuela fue la protagonista de un lamentable hecho en el que resultaron más de 40 personas fallecidas.

1. Trump prepara un gran giro en la economía de Estados Unidos

Este domingo el presidente Donald Trump presentó un “encuentro virtual con votantes” con el lema de “Estados Unidos unido: volviendo a trabajar”, el evento fue retransmitido por la cadena de televisión conservadora Fox News y filmado en directo desde el monumento a Lincoln. Así lo reportó Fox News.

El presidente anunció varias propuestas con las que planea impulsar la economía que ha sido gravemente afectada en medio de la pandemia. Todo parece indicar que es una estrategia política para que los estadounidenses sepan que deben dejar el virus a un lado y “volver a trabajar”.

La Casa Blanca ha dejado en manos de cada gobierno las decisiones frente al aislamiento desde que se acabajo este jueves la política federal, sin embargo, el presidente insiste que es necesario relajar las medidas y acelerar el proceso a pesar de los riesgos. Más en La Opinión.

2. Demanda colectiva en Chicago de quienes no reciben cheque de estímulo por estar casados con indocumentados

El presidente Trump enfrenta una demanda por negarle cheques de estímulo por coronavirus a estadounidenses que están casados con inmigrantes sin números de seguro social. “La ley es discriminatoria, es racista, y no tienen derecho a decirme con quién me puedo casar”, dice Alexandra Méndez, enfermera estadounidense que con 7 hijos, trabaja en primera línea.

El paquete de alivio hace parte de la Ley CAREES, que contempla la asistencia por $2 mil millones y fue aprobada por el Congreso en abril. El beneficio proporciona cheques de $1.200 a los contribuyentes estadounidenses que ganan hasta $75.000, además de $500 por cada niño.

Sin embargo, una de las condiciones para ser elegible es que las familias que presentan declaraciones de impuestos en pareja deben poseer números de seguro social. Se estima que al menos 1.8 millones de residentes permanentes han sido excluidos del beneficio. Más en Los Ángeles Times.

3. Coronavirus: 12 aspectos en los que cambiará radicalmente nuestras vidas (según especialistas de la BBC)

En pocas semanas la vida nos dio un giro 360 grados, y es que nadie esperaba que permanecer aislados sería un nuevo estilo de vida al que tendríamos que acostumbrarnos. Pese a que esperanzados creíamos que solo serian algunas semanas, los expertos han dejado más que claro que este asunto no cambiará de un dia para otro.

Si antes ya éramos dependientes de la tecnología, la pandemia nos ha dejado claro que ahora más que nunca es necesario hacer parte de las redes. Las reuniones por zoom, clases virtuales, ventas online, entrenamientos en vivo y demás actividades que pasaron a desarrollarse a través de las pantallas, durarán por un largo tiempo.

Sin embargo, no todos se han podido adaptar a la situación y algunas industrias se han visto gravemente afectadas. La industria textil deberá considerar la rentabilidad de sus locales y las aerolíneas reevaluaran el precio de sus vuelos debido a la poca demanda.

Sin duda muchas cosas han cambiado y lo seguirán haciendo. Conoce en BBC Mundo los 12 aspectos en detalle.

4. Coronavirus en Europa: 15 países saldrán paulatinamente del confinamiento mañana

Europa ha sido uno de los continentes más golpeados por el coronavirus, sin embargo, tras superar las 140.000 muertes, da sus primeros pasos para volver a la normalidad.

Luego de más de un mes de aislamiento, Italia, España, Alemania, Austria, Bélgica, Portugal, Eslovenia, Hungría, Polonia, Croacia, Serbia, Grecia, Islandia, Dinamarca y Noruega, podrán salir de sus hogares progresivamente.

Por lo menos en Italia, algunas industrias como la de la construcción, los automóviles o el lujo reanudaron sus actividades el 27 de abril. Ahora, a partir de hoy los parques reabrirán y las familias podrán reunirse siguiendo algunas indicaciones. A partir del 1 de junio, salones de belleza, peluquerías, restaurantes y bares podrán retomar sus actividades normales. Más detalles de cada país en este informe de Infobae.

5. Al menos 46 muertos en motín carcelario en Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que el motín se causó por un intento de fuga en la Penitenciaría de Los Llanos ubicada en Guanare, en el estado de Portuguesa. El suceso tuvo lugar este viernes y dejó al menos 75 heridos y 46 muertos.

Diputados de la región señalan que el motín se produjo por falta de alimentos y hacinamiento en medio de la pandemia. Aparentemente algunos reclusos intentaron forzar las puertas y se enfrentaron a los oficiales. Según fuentes locales los reclusos usaron armas de fuego e incluso granadas en contra de los oficiales.

El hecho aún genera dudas pues las autoridades no explican por qué los prisioneros portaban estos elementos. Más información en CNN.

