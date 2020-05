El actor John Cusack dice que fue golpeado por la policía con sus porras [VIDEO]

Tras la muerte de George Floyd, muchos han abarrotado las calles para protestar exigiendo justicia en principales ciudades de Estados Unidos. Las manifestaciones pacíficas se volvieron violentas en Chicago este sábado 30 de mayo. Los videos compartidos en las redes sociales muestran que los manifestantes se enfrentaron contra la policía. También se puede ver personas saqueando numerosas tiendas ubicadas en el área de Magnificent Mile el sábado.

El actor John Cusack, quien ha protagonizado cintas como 2012 y Hot Tub Time Machine, se encontraba caminando las calles de Chicago como un manifestante pacífico y filmando con su celular. Cusack ha estado compartiendo videos personales documentando como la ciudad está siendo destrozada por la violencia. El sábado por la noche, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot emitió un toque de queda en toda la ciudad a partir de las 9 p. m. a las 6 a.m. hasta nuevo aviso, sin embargo, Cusack ignoró la orden y salió a filmar un auto que se incendia en las calles.

El actor de 53 años, que nació en Evanston, Illinois, tuiteó: “A los policías no les gustaba que filmara el auto en llamas, por lo que vinieron a mí con porras. Golpeando mi bicicleta. [Aquí está] el audio”.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v” — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

En el video de la estrella Say Anything , que se publicó a las 10:46 p.m. hora local, puedes escuchar a la policía gritar: “¡Sal de aquí! ¡Vamos! ¡Sal de aquí, ahora!” En respuesta, Cusack dice: “¡Muy bien, me voy!”

Cusack no resultó herido en la pelea. A la 1:24 a.m., hora local, tuiteó , “Recogiendo mis cosas, espero que la gente trate de mantenerse a salvo, es realmente terrible, pero eso es lo que vi hoy”. Abajo puedes ver otro tuit del actor.

These were some of the peace officers – who gently tuned up my bike with their batons- pic.twitter.com/atMf8VaV6l — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

Más temprano en la noche, Cusack compartió una serie de fotos y videos de Chicago. Él tuit dice: “Es desagradable como la m*** allá afuera. Todo el mundo está furiosa quemando cosas, saqueando…”. También compartió videos de vandalismo, un Whole Foods siendo saqueado y una mujer tratando de romper una ventana.

Young woman smashing shit up – now pic.twitter.com/mGyAR8wxTu — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

Whole Foods being looted – now pic.twitter.com/pVvSuifdTm — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

The drama is blocking off entrance to trump tower/ they know it will be attacked – and it would @palirose48: I can’t believe CPD lifted the Chicago bridge so protestors don’t cross over pic.twitter.com/vpViSzZPbz” — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

Después de que Cusack vio que se levantaba un Puente de Chicago para que los manifestantes no pudieran cruzarlo, él tuiteó , “Por lo que he visto parecer, con la excepción de la prisa por detener [el] caos frente a la m*** de torre de Trump, y un poco de gas pimienta que nos golpeó – La policía de Chicago – no está escalando en comparación con otras ciudades – los manifestantes están furiosos – Solo informan lo que personalmente he visto hoy – Obviamente no tengo una imagen completa”.

La policía y protestantes se enfrentaron violentamente en Chicago y en otras ciudades de Estados Unidos el sábado

Extremely dicey situation on Kinzie right now. Some protestors attacked police; multiple arrests made. pic.twitter.com/jA7JU8KKQW — Ben Pope (@BenPopeCST) May 30, 2020

Lo que se suponía que eran protestas pacíficas se convirtió en violencia no solo en Chicago y Minneapolis, donde el oficial de policía Derek Chauvin mató a Floyd, pero la gente en Washington, DC, donde La Casa Blanca fue cerrada brevemente la noche anterior, Louisville, Atlanta, Los Angeles , Nueva York, Denver, Pheonix, Memphis y Columbus, todos salieron a las calles en nombre de Floyd.

El superintendente de la policía de Chicago, David Brown y Lightfoot, se manifestaron en contra de las violentas protestas que tienen lugar en su ciudad. Brown señaló que todavía estaban investigando el saqueo que tuvo lugar el viernes por la noche, durante el cual más de 100 manifestantes fueron arrestados, según lo informado por Patch.

Lightfoot anunció el sábado: “Lo que comenzó como una protesta pacífica ahora se ha convertido en una conducta criminal”, dijo Lightfoot. “He visto cómo los manifestantes arrojan no solo palabras o proyectiles a nuestro departamento de policía, sino botellas de agua, orina, y Dios sabe qué más. Vi a los manifestantes armados con palas, bates, martillos y tubos de metal … nosotros” vamos a dar espacio a las personas”, agregó Lightfoot, pero” no toleraremos la anarquía”.

Este es el original en inglés de Heavy.com, autora Emily Bicks