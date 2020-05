Escorpio – Horóscopo del 30 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Quieres tener más amigos, este tiempo te ayuda a comprender quiénes están junto a ti y quienes no, recuerda que están los que vibran con tu pensamiento y acción.

Dinero:

Si deseas presentar un proyecto o comenzar tu emprendimiento es muy buen día para hacerlo, si aun no lo tienes comienza a diseñarlo porque la creatividad está a tu favor.

Salud:

Quieres aprender nuevos ejercicios o deportes que te ayuden a canalizar tu energía y convertirla en algo positivo en tu vida, así controlas tus emociones.

Consejo:

Estás buscando aprender de nuevas formas para incrementar tu fuerza espiritual y de conocer otras posibilidades para tu vida espiritual, sabes que esto te lleva a expandir tu prosperidad.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras un día Oficial Estable, muy apropiado para planificar a largo plazo.

Trabajo:

Aprovecha el día para pensar en varias ideas interesantes que puedan mejorar tu área laboral. Probablemente llegue algo a tu mente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Toma la decisión de preocuparte más por tu salud, es momento de dejar atrás lo que no te hace bien y empezar a pensar en ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un muy buen momento para que planees a largo plazo con tu pareja o familia, las cosas buenas vendrán por si solas.

Dinero:

Si requieres necesario hacer un plan de tus ingresos y gastos, no esperes más. Hoy es un día excelente para poner en orden tus finanzas.

Consejo: “Cuanto antes comiences a planificar tu vida, antes vivirás la vida que sueñas”. Hans Glint.