Escorpio – Horóscopo del 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Recuerda que debes preparar muy bien tu alma y tu intuición para recibir la persona que llegará muy pronto a tu vida, estar atento a tus emociones y empezar el día con la certeza de que todo está a tu favor.

Dinero:

Cuidado con las compras imprevistas que son más por antojos que por necesidad, después te puedes arrepentir, recuerda que las compras no van a suplir nada de lo que estás sintiendo.

Salud:

Los alimentos ricos en fibra, las frutas y las verduras te ayudan a mantener tu cuerpo más sano y te sientes con la energía suficiente para disfrutar el día.

Consejo:

Te escondes en tu caparazón cuando los resultados no son de tu agrado, recuerda que el universo dice no y solo debes obedecerlo, no te escondas es un no para muchos si que te ayudarán en lo que desees.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras en daño con el Mono, mantente alejado de situaciones que alteren tus emociones.

Trabajo:

A veces te gana la paranoia y comienzas a pensar que todos están en tu contra, cuando no es así. Hay personas a tu alrededor que te aman y te apoyan. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El pasado estará muy presente, no te quedes mirando hacia atrás mucho tiempo. El hoy es el regalo más preciado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Varias situaciones complicadas surgirán en tu camino, ninguna será grave, pero es preferible dejarlo pasar para que no te robe tanta energía.

Dinero:

No te sentirás completamente seguro de algunas cosas, tanto personas como situaciones. Es preferible tener la confianza en lo que estás haciendo, que hacer algo a ciegas.

Consejo: Tus mejores momentos de reflexión están junto a las mujeres importantes de tu vida, comparte tiempo con ellas.