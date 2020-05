Escorpio – Horóscopo del 28 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Puedes calmar todos esos impulsos que mantienes, eso es más por no aceptar que cada uno es como es y no hay porque exigirles que sean diferentes, cuando hagas los cambios que te corresponden y te aceptes, todo será mucho mejor para ti.

Dinero:

En tu labor deseas que haya más organización, desde los compañeros hasta los jefes, pero eso no debe angustiarte, mejor busca algo que realmente te haga feliz, cuando comienzas a encontrar lo que no te gusta y abunda más que lo que te hace feliz es que debes cambiar de labor.

Salud:

Sabes que cargas muchas cosas, por eso el dolor en el cuello y la cabeza son constantes. Comienza a reflexionar sobre todo lo que vas acumulando, escríbelo, háblalo, escucha un podcast, existen muchas maneras de comenzar a ocuparte de tu parte emocional.

Consejo:

Sería ideal para ti que te conectaras con la naturaleza, sembrar plantas, cuidarlas, arreglar el jardín, caminar descalzo, son tipos de meditación activa que te ayudan a centrar.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras triangulando con Cabra y Conejo, es un día muy mágico para ti y tus energías, disfrútalo.

Trabajo:

Te gusta siempre estar actualizado de información que te interesa, aprovecha el día para estudiar y aprender sobre algo nuevo. Te dará mucha plenitud. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizarte un masaje puede ayudarte a liberar varias tensiones y recompensarte por tu arduo trabajo, te lo mereces. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen momento para pasar tiempo con tu pareja y dejar que el amor los acompañe. Te sentirás motivado por tu lado amoroso y recibirás lo mismo.

Dinero:

El día es positivo para que la abundancia llegue a tu vida, puedes utilizarlo para crear una oportunidad valiosa que abra muchas puertas para tus finanzas.

Consejo: “Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender cómo hacerlo” –Pablo Picasso.