Escorpio – Horóscopo del 27 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Busca la calma con tu pareja o familia, ahora estás muy susceptible y eres hiriente de palabra, es mejor buscar ayuda y comprender que es una situación pasajera, por eso debes evitar entrar en discusiones sin sentido.

Dinero:

En este momento estás pensando en el bien general de tu familia, deseas que todos tengan lo que requieren sin pasar apuros, por eso te entregas a tu labor y la disfrutas, el universo siempre trae cosas mejores para ti.

Salud:

Busca una terapia que te ayude a calmarte y tranquilizarte, no te quedes solo con tanto por comprender, muchas personas están dispuestas a escucharte.

Consejo:

Eres un ser con muchísimas cualidades y dones, tu temperamento algunas veces te hace decir y hacer cosas de las que luego te arrepientes, puedes conectarte con el universo y pedirle guía, para que encuentres tu tranquilidad.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Remover, es apropiado para actividades religiosas y sacudir de tú vida lo que no te da paz.

Trabajo:

Es un buen momento para pedir ayuda, si necesitas una mano con ciertos temas, seguramente la persona correcta te la tenderá. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un excelente día para ponerle punto final a hábitos que no te benefician en nada. Comienza una rutina donde la comida saludable, el deporte y descansar correctamente, estén presentes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes aprovechar el día para revisar cuáles amistades están para ti y cuáles no. Los que no te aporten, no hacen nada contigo. Quédate con lo que te brinde armonía.

Dinero:

Tienes una energía negativa en temas de dinero, no compres impulsivamente y cuida tus ingresos. Todo está en el autocontrol.

Consejo: “Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, y las crea si nos las encuentra” -George Bernard Shaw