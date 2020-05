Escorpio – Horóscopo del 25 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Debes establecer nuevas estructuras, nuevas “rutinas” o formas de vivir el amor. Te gusta explorar cosas nuevas, pero a la vez puedes caer en la rutina por disfrutar mucho una sola cosa. Es importante que te renueves con tu pareja y que descubran el valor de estar juntos y de conocerse de formas diferentes.

Dinero:

No te dejes llevar por los impulsos, es momento de ser prudente y de mantener la estructura. Si quieres invertir o aprender otras formas de manejar el dinero, es bienvenido desde que cuentes con el apoyo y la asesoría necesaria.

Salud:

Debes comenzar a sanar la relación con tu cuerpo, lo conoces muy bien, pero algunas veces pareces desconectado de él, te alejas y quedan como dos mundos aparte. Debes vincularte a él para escucharlo, entenderlo y saber qué es lo mejor para ti, no dejes que los estereotipos sean tu norte.

Consejo:

Si quieres hacer transformaciones, la comunicación es un punto clave para conseguirlas de una forma sana y oportuna. Comunicarte es fundamental, no importa que tan extrañas puedan ser las sensaciones y los pensamientos, se ven peor desde adentro, dales otra perspectiva.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Cerrado, no es apropiado para hacer ninguna actividad importante.

Trabajo:

Enfocarse en actividades rutinarias y de bajo riesgo es lo ideal para hoy, es preferible esperar a un día más favorable. Si es posible trabajar desde casa.

Salud:

Puedes ir superando pequeños obstáculos que te impedían estar en serenidad contigo mismo, inténtalo hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Controla varias actitudes que podrían herir a quienes te rodean, ponle atención a la terquedad e irritación.

Dinero:

El día es cerrado y no tiene buenos resultados, por esto es recomendable alejarse de temas financieros por hoy. Enfoca tu mente en otra cosa.

Consejo: “Habrá obstáculos. Habrá escépticos. Habrá errores. Pero con trabajo duro, no hay límites.” -Michael Phelps