Escorpio – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Te encanta que las otras personas estén pendientes de lo que haces o dejas de hacer, te gusta que te halaguen y buscas esos halagos, te validan y te hacen muy feliz.

Dinero:

Siempre tienes los recurso disponibles y tiendes a realizar compras innecesarias por lo mismo, es hora de que compartas sin necesidad de reconocimiento.

Salud:

Utilizas extensos tratados filosóficos para explicar cualquier cosa que te sucede, tiendes a entrar en episodios de gran tristeza que no te dejan ver todo el panorama y cierras la puertas, la autocompasión te invade y así no obtienes ningún resultado.

Consejo:

Busca lo que realmente quieres y así le das cabida en tu vida para ser feliz. Labora por lo que tanto amas, no por el dinero que te pagan, no tienes que complacer a nadie ni ser mejor que otros.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cabra, es un muy buen día para tus energías, aprovéchalo al máximo.

Trabajo:

Educarte puede ser positivo para hoy, tus energías estarán enfocadas al conocimiento. Puedes hacer un curso virtual y comenzar a aprender algo diferente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Excelente momento para comenzar una nueva faceta en tu vida, comenzar a hacer ejercicio o cambiar un poco tu alimentación. Inténtalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Estarás motivado/a por el amor, intenta pasar tu día con personas que quieras y verás como todo el ambiente comienza a cambiar.

Dinero:

Es un día para sentarte y planear tus próximos movimientos hacia el éxito, eres claro con tus decisiones y eso te llevará a la cima.

Consejo: “La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser” -Hesíodo