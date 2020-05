Escorpio – Horóscopo del 23 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Al ser consciente de lo que anhelas en tu relación de pareja sin crear expectativas ni falsas ilusiones, obtendrás esa relación fundamentada en el respeto y el amor incondicional que tanto has buscado.

Dinero:

Quizás debas retomar el control de tu situación financiera, económica y profesional para tomar decisiones que puedan ser decisivas para tu futuro. Recuerda el trabajo en equipo, en tu labor te iría muy bien.

Salud:

Retoma el ejercicio físico para que te ayude a elevar tu energía vital y así mantenerte bien, evita los dulces, opta mejor por las frutas; si es por tu bienestar, vale la pena.

Consejo:

Tener el control de todo se ha convertido en tu mayor preocupación, debes confiar en el Universo y aprender a pasar la página de lo que ya no te sirve en tu vida.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras en destrucción con el Tigre, si te aceptas y te amas, tú alrededor lo hará también. Todo comienza en ti.

Trabajo:

Tú mente estará algo dispersa, no tendrás motivación para hacer algunas labores y eso hará que tu productividad baje. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Una sesión de reflexión contigo mismo te brindará varias herramientas para sentirte mejor con lo que eres. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es de vital importancia que te rodees de personas que te valoren y te hagan sentir que eres importante, trabaja en la seguridad por ti mismo y supera varios miedos.

Dinero:

Ten la completa certeza de las implicaciones que tus decisiones tienen, varias situaciones pueden pasar de buenas a malas. Ten en cuenta eso.

Consejo: Sé precavido con tus finanzas, no abuses con las compras y asegúrate en la persona a quien le entregas tu dinero.