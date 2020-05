Escorpio – Horóscopo del 14 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Los cambios son buenos y potencia tu relación de pareja, te gusta ser activamente sexual, ten en cuenta a tu pareja para que los dos se beneficien de esos encuentros y sea un momento muy agradable para ambos.

Dinero:

Sé firme en las decisiones que tomes con respecto a tus finanzas, no permitas que otras personas por envidia te separen de lo que tanto deseas, te gusta investigar y asesorarte, el paso que des es para tu mayor beneficio.

Salud:

No hay que correr para tenerlo todo al mismo tiempo, espera que el universo se tome su tiempo y te guíe hacia lo que más te conviene, sabes de transformaciones y puedes integrarlas con facilidad.

Consejo:

El día es propicio para agradecer y rendir un tributo a tus ancestros, la gratitud le hace bien al alma, te conecta con tu ser mas humilde y te reconforta.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Fuego Yin, te encuentras en choque con la Serpiente, las palabras son subjetivas, cuida la manera en cómo las dices, puede ser que alguien no capte lo que quisiste decir.

Trabajo:

Intenta darte cuenta cuando tienes un buen día para la comunicación y cuándo no, te ahorras varios malentendidos que serán de utilidad para cuando vuelvas a intentarlo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Cuidar tu paz mental es saber, que comentarios escuchar y cuáles no, las palabras llenas de amor son a las que más deberías prestar atención. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La confianza que le tienes a tus personas allegadas debe ser muy fuerte y firme para hoy; es posible que te lleguen varios rumores que pongan en duda tus amistades. Antes de juzgar, verifica.

Dinero:

Si tienes una idea, cuídala y hazla crecer tú mismo hasta que amerite lo contrario, no dejes que personas que no aportan interfieran en tus procesos de creación.

Consejo: Es buen momento para quedarte en casa y reflexionar sobre quien verdaderamente está contigo y quién no.