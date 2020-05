Escorpio – Horóscopo del 13 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Si decides estar con tu pareja no le ocultes nada, la vida es para disfrutarla sin mentiras, sin desconfiar, no es tu posesión, así que ser sincero equivale a ser quien eres de verdad.

Dinero:

Recuerda que la posesión material no lo es todo, no te rehúses a compartir, el dar te enseñará a ver otras posibilidades y desde el corazón te conectará con quien eres realmente.

Salud:

Ejercítate a diario, puedes hacerlo y lo requieres, así dejas a un lado toda esa intensidad que te caracteriza, pon pausa al día y descansa en la noche, relájate antes de dormir.

Consejo:

Busca conectarte con tu ser espiritual, independiente de lo que creas o no, tu esencia, tu alma puede hacer cambios rotundos en tu vida si la escuchas, si te interesas en otras verdades fuera de la tuya.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial Cerrado, no promueve buenos resultados, por lo tanto, ten en consideración las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Intenta no poner toda tu dedicación y esfuerzo en sacar adelante una idea que tienes en tu mente hoy, guárdalo para un día donde tengas todas las energías a tu favor. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Poner en orden tus pensamientos meditando u orando es la mejor opción para hoy, te ayudará a tener más claridad en tu mente para estar más sereno/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si hay algún conflicto en tu hogar o con alguna persona de tu entorno no lo tomes a la ligera, es preferible derribar los obstáculos que interfieren en la búsqueda de una solución.

Dinero:

El día no es indicado para hacer algún movimiento donde tu dinero este presente, las acciones impulsivas están acompañándote y no es bueno para tu bolsillo.

Consejo: La fuerza no consiste en ganar. La fuerza consiste en elegir las batallas y decidir no rendirte.