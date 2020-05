Joan Capdevila: la humillación que sentía cuando jugaba contra Leo Messi

Campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, el ya exfutbolista español Joan Capdevila ha enfrentado a los mejores jugadores a nivel internacional. Sin embargo, él mismo reconoce que nunca sintió nada igual como cuando le tocaba defender a Lionel Messi.

En ese sentido, el ex Deportivo La Coruña y Villarreal en La Liga española admitió que tener de rival al crack del FC Barcelona no se compara con nada de todo lo que ha vivido en su carrera profesional.

“Cuando viene Messi de frente lo primero que pienso es en pedir el cambio, después rezo y pido que tenga un mal día o esté resfriado“, admitió Capdevila en diálogo con el periodista Ignacio Rivarola (ESPN) durante un vivo de Instagram. Pero acto seguido, aclaró: “Es un orgullo enfrentarse a él, mejor sería tenerlo en tu equipo“.

Un dato clave que distingue a Capdevila de Messi es que el exdefensor ha levantado una Copa del Mundo, mientras que el argentino todavía lo tiene como una cuenta pendiente. Bajo este contexto, Capdevila explicó que, a pesar de las diferencias futbolísticas entre ambos, con esfuerzo y sacrificio todo se puede lograr.

“Imaginate que Messi que es el mejor del mundo no tiene un Mundial y yo que soy el 0.5 por ciento de lo que es, lo gané. Con trabajo, entusiasmo e ilusión se pueden conseguir cosas, no es necesario ser una estrella para conseguir un título“, aseguró.

Anécdotas imborrables

Si bien no integró plantillas de grandes clubes salvo su efímero paso por el Atlético de Madrid (1999-2000), Capdevila ha jugado con y contra futbolistas de renombre.

Dos de ellos son el inglés David Beckham y el argentino Pablo Aimar, sobre quienes relató anécdotas imperdibles. “Se me dio por estudiar inglés y le pedí a la profesora que me enseñé a insultar ya que jugábamos contra el Manchester United. Ella me dijo que diga ‘BE CAREFUL’ (ten cuidado) y de los nervios le dije ‘BEAUTIFUL’ (hermoso) a Beckham, pero se ve que lo saqué del partido (risas) y nos sirvió porque ganamos 3-2“, contó Capdevila sobre el “Spice Boy”.

ÍDOLOS | El día que Capdevila insultó a Beckham llamándole guapo

En tanto, con Aimar vivió una relación particular por el cruce que tuvo en un enfrentamiento. Pero años más tarde también serían compañeros de equipo. “Aimar era un jugador de muchísima calidad. En un Valencia-Deportivo La Coruña, también jugaba (Roberto) Ayala. Había un tumulto y Aimar me escupió. El árbitro no lo vio. Años después fuimos compañeros en el Benfica y no le dije nada pero él tampoco pareció acordarse. (Javier) Saviola era goleador. También compartí con (Juan Román) Riquelme, que hizo maravillas en España, era extraordinario“, recordó.

El fútbol argentino, una cuenta pendiente

Los miles de kilómetros que distancian a España de Argentina no evitaron que Capdevila se haga un fiel seguidor del fútbol argentino, el cual se caracteriza por la pasión y el fervor con el que los simpatizantes viven partido a partido.

Consultado sobre si hubiese aceptado una propuesta de un club de Argentina, el campeón de la Euro 2008 confesó: “No tuve chance de jugar en Argentina pero me hubiese gustado. Más que nada para ver como se vive la pasión en los estadios. No se como estará el tema barras pero cuando veía los partidos se daba un gran marco para los protagonistas”.

Por último, explicó la diferencia que existe entre los dos estadios más emblemáticos del país sudamericano: La Bombonera y el Monumental. “Entrenamos en La Bombonera pero me quedé con ganas de verla llena. Dicen que cuando estás abajo, en el vestuario, la cancha vibra y me hubiese gustado sentirlo. En cambio en el Monumental está la pista de atletismo, es diferente”, opinó.

