Acuario – Horóscopo del 13 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Recuerda llamar o escribirles a los amigos que hace tiempo no hablas con ellos, encuentros que los hará feliz a todos, quizás encuentres a tu pareja en esos reencuentros.

Dinero:

El reconocer la relación que tienes con el dinero hará que esta energía se renueve, cambiar creencias limitantes, entender que el dinero es parte de la prosperidad a la que tienes derecho.

Salud:

Cumple con los horarios para comer, descansar y ejercitarte; es muy importante que lo hagas mínimo de lunes a viernes, así no sientes que estás encasillado y aprendes que el día se disfruta.

Consejo:

El momento más especial del día es al despertar, agradece el nuevo día, por todo lo que tienes, por lo que recibes y por lo que das, ten un pensamiento positivo para iniciar y levántate.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras en combinación Direccional en día Cerrado, la energía del día no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Evita realizar entregas de proyectos o comenzarlas, si tienes alguna reunión importante con clientes o jefes busca aplazarla.

Salud:

No subestimes esos dolores, sobre todo si son de cabeza, busca un diagnostico si persisten. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tomes todo personal, tienes tendencia a reaccionar exageradamente y eso solo creara aún más complicaciones a tu alrededor.

Dinero:

Las actividades financieras que realices el día de hoy se pueden complicar, intenta mantener tus gastos al mínimo.

Consejo: Después de la tormenta viene la calma, se paciente mejores días vendrán.