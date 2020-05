Acuario – Horóscopo del 12 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Leo está en tu casa de las relaciones, así que hoy irradias tu luz, te sientes a gusto y tienes magnetismo, si estás con tu pareja no te asombres por lo cerca que estará, aprovecha para potenciar tu relación desde la energía del amor.

Dinero:

Quirón está en tu casa dos, mira tu relación que tienes con el dinero, la herida (Quirón) tiene que ver con la estabilidad material y dependencia en ello, seguramente buscas posesividad para encontrar seguridad

Salud:

Cuida tu alimentación para que no tengas problemas digestivos, tu sistema nervioso puede estar alterado por la situación y es tu estómago el que se resiente, alimentos ricos en fibra y el agua te ayudarán a sentirte mejor, antes de dormir bebe una aromática caliente.

Consejo:

Hoy tienes todo a tu favor, es cuestión de que lo creas, no pongas en duda tus emociones y si son diferentes y te potencian mejor aún, aprovéchalas y disfruta, no pongas resistencia.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, te encuentras en combinación Direccional en día Abierto, ideal para aperturas y nuevos comienzos, ten en cuenta estas recomendaciones para ti.

Trabajo:

Aventúrate a tomar nuevos retos laborales, responsabilidades y desafíos que te lleven a ser mejor profesional, comenzar hoy es clave.

Salud:

Te sentirás lleno de energía, mantente hidratado y aprovéchala para cumplir con todas las actividades que tienes en el día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras en una situación sentimental seria o algo que se puede llegar a serlo, busca sentarte con esa persona y planear el futuro, hoy es un buen día.

Dinero:

Si aún no tienes un proyecto o una meta a largo plazo que te llene, hoy es un buen día para buscarla y comenzar a ejecutarla.

Consejo: La carpintería o cualquier actividad relacionada con el elemento Madera te ayudara a concentrarte y enfocarte.