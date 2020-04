[RECETA] Hotel Double Tree lanzá receta de sus famosas galletas de chocolate

Debido a la pandemia del COVID-19 muchas cosas han cambiado, incluyendo la libertad de viajar sin restricciones y quedarse en hoteles. Esto significa no poder alojarse en el Double Tree by Hilton y disfrutar de las famosas galletas de chocolate que el hotel te entregan en la recepción al hacer check-in.

Afortunadamente, el hotel ha notado el confort que trae las galletas a sus huéspedes y ha decidido compartir la receta. A través de su cuenta en Twitter la cadena anunció: «Muchos de ustedes nos han estado diciendo que extrañan nuestra famosa galleta de chocolate. Así que por primera vez en la historia, estamos compartiendo la receta para que puedas hacerla en casa”.

Aquí está el video de las galletas, y a continuación encontrarás la receta.

A lot of you have been telling us you miss our famous chocolate chip cookie. So for the first time ever, we’re revealing the recipe so you can make it yourself at home. https://t.co/D7nUFlXFjB pic.twitter.com/GlDmdW1lnO

— DoubleTree by Hilton (@DoubleTree) April 9, 2020