TOP 5: Noticias interesantes – 25 de abril de 2020

Las noticias interesantes del día empiezan con la donación que realizaron Alejandro Sanz, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz y Javier Bardem a un hospital de Madrid en medio de la pandemia de Coronavirus, una crisis de salud pública que ha afectado a miles de ciudadanos españoles.

Además, Sebastián Yatra realizó una nueva versión de su exitoso tema musical “TBT” que se estrenó recientemente en las principales plataformas digitales. Mientras que Maluma está de celebración por el estreno de su nuevo sencillo y video musical “El amor de mi vida” que ya está disponible en Youtube, esto y mucho más es noticia hoy en las plataformas digitales.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias interesantes del día con más detalles, sigue leyendo aquí:

1. Personalidades se unen por España en medio de la crisis del COVID-19

Alejandro Sanz, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz y Javier Bardem anunciaron a través de sus redes sociales que estaban realizando la donación de 152.000 mascarillas quirúrgicas y FFP2 al Hospital Gregorio Marañón en Madrid y a la Organización Open Arms en Barcelona, entidad que se encarga de distribuir a diversas residencias de adultos mayores y centros de cuidados a personas dependientes.

A través de su cuenta en Instagram, Sanz dio a conocer la noticia:

“Paso a paso, todos sumamos. Nos unimos Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardém y yo; y tras varias semanas persiguiendo la forma de conseguir y hacer llegar material sanitario ante la alta demanda. Hoy, vuelvo a dar las gracias. Hoy han llegado 152.000 mascarillas quirúrgicas y FFP2 al hospital Gregorio Marañón en Madrid y a la ONG Open Arms en Barcelona encargada de distribuir a diversas residencias de mayores y centros de cuidados a personas dependientes.

Gracias a MAPE por la ayuda en la tramitación de los pedidos y a todos los que han hecho posible que esta acción llegue a los que más lo necesitan. Gracias a un país donde la palabra solidaridad es parte de nuestro ser. GRACIAS.”

La publicación del cantautor español contó con alrededor de 56 mil “likes” y más de 1900 comentarios por parte de fanáticos que celebraron el gesto que tuvieron en medio de la crisis de salud pública que se vive en España.

2. Sebastián Yatra estrena remix musical con grandes artistas

A través de su canal en Youtube, Sebastián Yatra publicó una nueva versión de “TBT” ahora en remix con cantantes como Cosculluela, Rauw Alejandro, Dalmata, Lalo Ebratt, Manuel Turizo y Llane.

El nuevo video del artista colombiano está ambientado en una animación que plasma los cambios entre los cambios que ha vivido en su vida a lo largo de la cuarentena que se está viviendo a nivel mundial por la rápida propagación del COVID-19.

Entre el constante crecimiento de “TBT” y el éxito de “Falta Amor” en colaboración con Ricky Martin, el artista de Pop Latino Líder de la Nueva Generación, recibe más de 200 millones de vistas en YouTube al mes.

3. Maluma estrena nuevo tema y video musical

El cantante Maluma sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar el estreno de su nuevo sencillo y video musical “El amor de mi vida”, una emotiva balada que dedicó a todas las personas que están lejos de sus seres queridos en medio de la cuarentena por el Coronavirus.

El video se estrenó en horas de la noche del jueves 23 de abril en la plataforma de Youtube y cuenta con la sorprendente suma de 1.6 millones de visualizaciones y más de 156 mil “likes” por parte de fanáticos alrededor del mundo.

Mediante su cuenta en Instagram, Maluma celebró el lanzamiento con un efusivo mensaje:

“Ya salió. Estamos pasando momentos difíciles, pero espero que con esta canción puedan sentir cerca a los que están lejos.”

4. Chiquinquirá Delgado pública fotografía inédita

A través de su perfil en Instagram, la conductora de televisión venezolana Chiquinquirá Delgado dio a conocer una fotografía inédita de su época de modelo en Caracas cuando era tan sólo una adolescente.

El talento de Univision y novia de Jorge Ramos, acompañó la fotografía con un divertido mensaje:

“Una teenager por las calles de Caracas. ¿Qué edad creen que tenía en esta foto? Ni yo me acuerdo.”

La publicación de Delgado contó con más de 80 mil “likes” y alrededor de 1700 comentarios por parte de fanáticos y amistades que la elogiaron con mensajes cargados de muy buena vibra.

5. Miguel Bosé participa en temporada final de la serie “La Casa de las Flores”

Fue a través de su cuenta en Instagram que el cantautor Miguel Bosé le agradeció al director mexicano Manolo Caro por permitirle formar parte de la tercera y última temporada de la afamada serie “La Casa de las Flores”, original de Netflix.

“Mi querido Manolo… pegado me tienes a la serie… te quiero y fue un regalo el hacer parte de toda esta aventura. Besos y abrazos, gracias”, expresó Bosé.

Personalidades como Christian Chávez, Ximena Sariñaña, Javier Jattin, Isabel Burr, Tiago Kadú Correa y Emilio Cuaik, también contaron con una participación especial en la serie mexicana que logró hacer historia en audiencia en la plataforma de streaming de Netfix.

