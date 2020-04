TOP 5: Noticias interesantes – 20 de abril de 2020

View this post on Instagram

I was truly honored to perform with my friends @andreabocelliofficial , @ladygaga, @langlangpiano and @johnlegend . Thank you from the bottom of my heart, to the heroic health care workers, first responders and all those who are making unbelievable sacrifices to keep us safe. Be strong and take good care. Love, Celine xx… ❤️ . Quel honneur de performer avec mes amis #andreabocelli, #ladygaga, #langlang et #johnlegend. Merci du fond du coeur à tous ces héros travailleurs de la santé, aux premiers répondants et à tous ceux qui font des sacrifices incroyables pour notre sécurité. Soyez forts et prenez bien soin de vous. Love, Céline xx… ❤️ #TogetherAtHome . Link in bio / Lien dans la bio