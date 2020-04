Coronavirus: Gaby Espino preocupada por su hermana

En entrevista con Jorge Bernal para “Suelta La Sopa” de Telemundo, Gaby Espino se mostró muy preocupada por su hermana Andreina Espino que dará a luz a su nuevo bebé en tan sólo una semana en medio de la crisis de salud que se vive actualmente en los Estados Unidos con el Coronavirus.

“Estamos todos preocupados, le queda para dar luz una semana o una semana y media. Imagínate dentro de esta situación tan grave cómo nos sentimos todos. Hasta ahora mi cuñado va a poder estar con ella, más nadie. Todos vamos a estar en Facetime esperando que nos presenten a la bebé porque después se van a ir a su casa en cuarentena, vamos a seguir la cuarentena”, expresó.

Gaby Espino habla sobre cómo vive la cuarentena por el COVID-19

Desde su hogar en la ciudad de Miami, Espino admitió estar disfrutando de este tiempo en casa: “Yo estoy muy feliz en esta cuarentena porque normalmente trabajo mucho fuera de casa y estar aquí en mi casa con mis hijos, y tener tiempo, me ha caido bastante bien. He ordenado mi casa, he ordenado todos los clases, ya no sé qué más limpiar. Pero me lo estoy disfrutando, estoy tratando de sacar lo positivo dentro de toda esta situación.”

¿Cómo viven la cuarentena los hijos de Gaby Espino?

La actriz venezolana manifestó que le creó una rutina diaria a sus hijos para que no perciban la cuarentena por el COVID-19 como un encierro: “Definitivamente los más afectados son los niños, al final son niños, ellos lo que sienten es que están encerrados. Trato de tenerles una rutina, de hacer cosas juntos… Ya a las cuatro o cinco de la tarde ver una película juntos, ir afuera al patio a jugar.”

Por otra parte, Espino admitió que una de las cosas positivas de la cuarentena es que puede ejercitarse desde su hogar: “Esa es una de las cosas positivas, uno siempre dice: ‘No tengo tiempo, no me da tiempo ir a gimnasio’. Ya tengo todo en mi cuarto, tengo mancuernas, mi Mac, todo el mundo está haciendo clases online porque todo el mundo se metió a Coach de todo.”

