Top 5 Últimas Noticias Abril 12 de 2020

Otro día fatídico y doloroso para Estados Unidos se vivió el sábado. El país ya cuenta más de medio millón de casos y solamente el Estado de Nueva York tiene más casos que cualquier otro país del mundo.

Estados Unidos ya superó a Italia en número de muertes por coronavirus con más de 19.700 decesos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. La cifra diaria de muertes ha disminuido gradualmente en Italia, mientras que en Estados Unidos sucede lo contrario en estos días donde se ha predicho el pico de la pandemia.

El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, informó hoy que 783 personas murieron en el estado en las últimas 24 horas. La cifra supone un leve repunte con respecto al viernes, día en que fallecieron 777. Hasta el momento, 8.627 han perdido sus vidas en el estado a raíz del brote.

El nuevo reporte diario llegó minutos después de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunciara el cierre de los colegios públicos durante el resto del año escolar, una medida que tildó de “dolorosa” pero “necesaria para salvar vidas”, y para poder seguir implementando el distanciamiento social y vencer al coronavirus.

Conmovedoras imágenes de la sepultura de cuerpos en la isla de Hart en Nueva York han dado la vuelta al mundo, ante la crisis en morgues y funerarias, dando lugar a especulaciones sobre quienes son trasladados allí en estos dramáticos momentos. Las autoridades del estado de Nueva York ya aclararon que tomaron la decisión de hacer entierros temporales para los cuerpos de personas fallecidas por coronavirus y que no han sido reclamados. Estos son los cuerpos sepultados en las fosas comunes de Hart Island, y nosotros. Aquí damos más detalles.

Pese a las alarmantes cifras de fallecidos y contagiados, el presidente Donald Trump se ha mostrado optimista sobre la reactivación de la economía. Hasta hace poco, aceptó que sería necesario esperar al menos hasta el 1 de mayo.

Para poder reanudar la actividad económica Trump creó un grupo de trabajo con ese objetivo específico. Este viernes, en una rueda de prensa, Trump pidió esperar a ver el desarrollo del virus en las próximas semanas y prometió que escuchará “con mucha atención” a sus asesores en todas sus recomendaciones.

A partir del 13 de abril comenzará la primera ronda de repartición de cheques de estímulo. Según el diario The Washington Post el IRS enviara por correo los cheques de estímulo por grupos de individuos de acuerdo a su salario, empezando por aquellos que ganaron menos según su última declaración de renta.

En la próxima semana millones de americanos recibirán su dinero de estímulo por la vía del depósito directo si previamente han dado su información bancaria al IRS para sus devoluciones de impuestos.

Si no han proveído esta información al IRS, los cheques se empezarán a enviar por correo semana tras semana. Se empezarán a enviará desde la primera semana de mayo con los chequea para quienes ganan $20,000 o menos estarán en el correo. Y así seguirán los incrementos de $10,000 cada semana, en un proceso que puede tardar hasta Septiembre. Más detalles aquí.

Un tratamiento experimental está siendo puesto en práctica por varios hospitales de Estados Unidos, se trata de la transfusión de plasma de pacientes que se han recuperado del coronavirus. El tratamiento utilizado desde 1980 para frenar otras enfermedades podría salvar miles de vidas.

Las cifras de los fallecimientos por coronavirus en los países alrededor del mundo tienen algo en común, la mayor cantidad de víctimas han sido hombres ¿Es casualidad o son los hombres más vulnerables?

Los controles para la detección de Covid-19 en Singapur se han destacado por la prevención. Los equipos de investigación crearon un sistema para identificar como un rompecabezas quienes han estado en contacto con alguien que ha dado positivo de coronavirus. De esta forma, se identifica y se aísla a los posibles contagios. Podría ser esta estrategia una herramienta futura?

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

Estados Unidos atraviesa su peor semana desde que llegó la pandemia. El país está cerca de alcanzar los 20,000 fallecidos por el coronavirus, y casi la mitad se encuentran en Nueva York.

A pesar de que en el estado se ha estabilizado las hospitalizaciones y ha bajado el número de fallecidos diarios, las cifras siguen siendo alarmantes. Solo en Nueva York se han registrado 5.820 de las 102.026 muertes confirmadas a nivel global.

La Casa Blanca y el gobernador Andrew Cuomo alertaron que el país no se puede relajar y debe seguir con las medidas de distanciamiento social. Por otro lado, Trump ha dicho que estamos cerca de alcanzar el pico de la pandemia e insistió que espera abrir pronto la economía. Más en La Opinión.

The pictures of our fellow New Yorkers being buried on Hart Island are devastating for all of us.

I want to make sure everyone knows what they’re seeing and what is actually happening on Hart Island.

Remember, these are human beings. These are neighbors we've lost.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 10, 2020