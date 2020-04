¿Recibirá un cheque de estímulo COVID-19 si debe manutención de menores?

El IRS ha comenzado a depositar directamente los pagos de estímulo debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las personas que deben manutención infantil pueden tener preguntas sobre si aún recibirán los cheques. Las personas a las que se les debe manutención infantil pueden también preguntarse si pueden esperar más dinero.

Si una persona debe manutención infantil, ¿qué sucede con su cheque de estímulo federal? Según el Fiscal General de Texas los pagos de reembolso de estímulo federal estarán sujetos al programa de compensación de reembolso de impuestos federales, lo que significa que aquellos que deben manutención infantil pueden ver reducidos o retenidos sus pagos de estímulo.

La ley federal exige que las agencias de manutención infantil tengan procedimientos para cobrar la manutención infantil vencida de las devoluciones de impuestos federales. En el proyecto de ley de estímulo federal, la Ley CARES, el Congreso no eximió los pagos de reembolso de estímulo de las compensaciones federales por atrasos en la manutención de los hijos “, escribió el Fiscal General.

El Fiscal General continuó: “La ley y los reglamentos federales determinan cuándo se interceptan los pagos federales y se aplican a los atrasos en la manutención de los hijos”. NBC News informó que 3 millones de estadounidenses están atrasados ​​en la manutención infantil, por lo que esto podría afectar a muchas personas.

“La manutención infantil vencida será penalizada siempre que los estados denuncien adecuadamente la información al Departamento del Tesoro”, informó NBC News. “Una vez que se intercepta el pago, el departamento tiene la tarea de facilitar la transferencia del dinero al padre con custodia autorizado”.

Los estados brindan información al gobierno federal sobre quién está atrasado en los pagos de manutención infantil debido a un programa federal. A través del programa, “las agencias estatales de mantenimiento de menores presentan (certifican) al Departamento del Tesoro, los nombres, los números de Seguro Social y los montos de apoyo vencido de las personas que están atrasadas en sus pagos”, dice el sitio web de la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil.

El senador Chuck Grassley explicó en una publicación en Medium.com: “El proyecto de ley desactiva casi todas las compensaciones administrativas que por lo general, puede reducir los reembolsos de impuestos para las personas que tienen deudas tributarias anteriores o que están atrasados ​​en otros pagos a gobiernos federales o estatales, incluidos los pagos de préstamos estudiantiles. La única compensación administrativa que se aplicará será a aquellos que tienen pagos vencidos de manutención infantil que los estados han informado al Departamento del Tesoro”.

WINK News informó: “Su cheque probablemente se reducirá por la cantidad que debe en manutención de los hijos, que será deducida por el Departamento del Tesoro”.

La respuesta es NO. El cheque de estímulo es adicional a lo que haya recibido de todos modos. Además, no se cuenta como ingreso, por lo que, según Money.com, el cheque de estímulo “no estará sujeto a impuestos y no afectará su categoría de impuesto sobre la renta para 2020”.

Aquí hay una calculadora de cheques de estímulo para ayudarlo a calcular la cantidad de su cheque.

Esto es lo que debe saber:

El IRS tuiteó el 11 de abril de 2020 que ya había comenzado a enviar cheques. “#IRS depositó los primeros pagos de impacto económico en las cuentas bancarias de los contribuyentes hoy. Sabemos que muchas personas están ansiosas por recibir sus pagos; continuaremos emitiéndolos tan rápido como podamos “, escribió el IRS en un tweet.

