Cheques de estímulo COVID-19: Cómo millones de adultos jóvenes se quedan por fuera?

Se envió la primera ola de cheques de estímulo, pero millones de adultos jóvenes se están perdiendo el pago de $1,200.

Los adultos jóvenes mayores de 17 años no califican para una prueba de estímulo si sus padres o tutores los reclaman como dependientes. Esto significa que muchos estudiantes universitarios y recién graduados se están quedando atrás. Sus padres tampoco recibirán los $500 por pago, ya que solo se aplica a niños de 16 años o menos.

En declaraciones a US News, un graduado de diciembre de 2019 de la Universidad Marshall compartió: “Estaba trabajando en dos trabajos en una campaña y un trabajo de entrega, y ambos se han evaporado cuando todo comenzó. Pensé, “OK, este cheque pasará y me mantendrá a flote durante un mes más o menos”, así que estoy realmente decepcionado al descubrir que no lo conseguiré. Hemos sido olvidados, subrepresentados”.

Los jóvenes estadounidenses tienden a trabajar en las industrias minoristas y de servicios de alimentos, y por esa razón, este grupo de personas se ha visto desproporcionadamente afectado por los despidos de coronavirus. El Centro de Investigación Pew

descubrió recientemente que los trabajadores más jóvenes representan el 24% del empleo en “empresas de servicios de alto riesgo”. De hecho, de los 19.3 millones de trabajadores en la economía entre las edades de 16 y 24 años, 9.2 millones están empleados en establecimientos del sector servicios.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez dice: “Hay muchas poblaciones que quedan excluidas. Y una de las poblaciones más excluidas son los jóvenes, lo que ha sido una gran decepción. Luchamos por mucho más en este proyecto de ley porque esencialmente hay una gran brecha en este momento. Y como sabemos, los jóvenes son algunos de los más vulnerables económicamente, especialmente cuando recién estás comenzando en tu vida”.

Está circulando una petición para “cerrar el agujero” para los adultos jóvenes

Una petición creada por Students Can’t Wait, parte del Movimiento West Virginia Can’t Wait, solicita que el paquete de estímulo federal de coronavirus incluya adultos jóvenes.

La petición dice: “Bajo este paquete de estímulo, miles de adultos jóvenes de Virginia Occidental, muchos de los cuales están tratando de abrirse paso en la universidad, serán excluidos. Muchos de estos estudiantes ya están haciendo todo lo posible para hacer malabares con el empleo, las facturas de salud y los costos de la educación superior”.

La representante Ocasio-Cortez ha ofrecido consejos para quienes se quedan por fuera

Hablando en un ayuntamiento virtual a principios de este mes para ayudar a las personas a solicitar los beneficios de alivio del coronavirus, Ocasio-Cortez habló sobre los “olvidados” en el plan de cheques de estímulo. Ella sugirió que las familias que aún no han presentado impuestos en 2019 consideren no reclamar a sus hijos mayores como dependientes en sus declaraciones.

“Mi consejo personal sería que si … aún no ha presentado en 2019, hable con la persona que lo reclama como dependiente y descubra si su situación personal sería mejor si todos presentaran por separado, o si sigue siendo lo mejor declarar juntos. Así que asegúrese de tener esa conversación”, dijo Ocasio-Cortez.

Aquí la versión en inglés de la historia en nuestra página hermana Heavy.com

