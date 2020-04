Cheques de estímulo COVID-19: El Banco Digital CHIME ofrece pagos avanzados a usuarios

El Banco Digital llamado CHIME está enviando a algunos de sus usuarios el monto de sus cheques de estímulo inmediatamente mediante un programa piloto en el que utiliza su propio capital para otorgar pagos anticipados de cheques a sus usuarios hasta que sean expedidos los cheques del gobierno. Un total de 1,000 usuarios del banco ya han recibido sus cheques.

El Presidente de CHIME ha expresado su deseo de hacer este programa disponible para más personas lo más pronto posible. En una conversación telefónica con CNBC Chris Britt, presidente de Chime, explicó los planes para expander este programa a los ocho millones de usuarios digitales del banco lo más pronto posible, una vez el IRS confirme qué usuarios definitivamente recibirán su cheque en las próximas semanas.

“Creemos que la acción del Gobierno fue maravillosa y la aplaudimos, pero los consumidores necesitan acceso más rápido a ese dinero para pagar sus cuentas”, dijo.

“Estamos poniendo dólares reales en línea, sin intereses ni garantías. Quisiéramos ofrecerlo a más gente. Si tuviéramos mayor certeza de que los pagos llegarán a nuestras cuentas lo haríamos”.

Britt ha llamado a otros bancos, como Bank of America, para empezar a ofrecer programas similares.

Los usuarios que han recibido estos “cheques de estímulo” anticipados son aquellos que depositan sus cheques de salario en su cuenta de Chime y que han recibido sus reembolsos de impuestos depositados en esas mismas cuentas en el pasado.

Aquí está lo que debes saber:

Se espera que los clientes de Chime que reciben estos pagos anticipados “devuelvan” sus cheques de estímulo del gobierno a Chime cuando los reciban.

NEW: Digital bank @Chime is piloting a way to get $1,200 federal stimulus checks to users instantly , weeks before the government sends the payments. CEO Chris Britt credits @mcuban for the idea.👏👏 https://t.co/j3r5yA9K0V

Britt ha dicho que no habrá intereses o comisión, a pesar del riesgo para Chime que algunas publicaciones han manifestado que la institución asume.

Por ejemplo, los clientes pueden recibir sus cheques de otras cuentas o encontrar una manera de hacer los pagos sin reembolsarle a Chime. Ver aquí más detalles.

Por el momento el banco virtual insiste que está encontrando formas de hacer el pago de los cheques de estímulo posible a una gran mayoría de americanos los más pronto posible y lo más rápido posible.

Por ejemplo, Chime está en conversaciones con el Departamento del Tesoro para ofrecer sin costo cuentas corrientes a quienes califican para recibir los cheques de estímulo y que no tienen ningún tipo de cuenta.

Este esfuerzo llega en un momento en que millones de personas se están lamentando del largo tiempo que tardan en llegar estos cheques de estímulo tan necesitados y cómo requieren más, monetariamente hablando, de lo que los cheques pueden ofrecer.

Yes the stimulus checks won’t be enough but at least they’ll come months after you need them

— Sarah Cooper (@sarahcpr) April 3, 2020