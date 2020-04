COVID-19: ¿Por qué ondean las banderas a media asta hoy lunes, 27 de abril?

¿Por qué están las banderas a media asta hoy lunes, 27 de abril? Aunque no hay proclamación nacional emitida por el presidente Donald Trump, algunos estados han implementado proclamas para hoy desde el amanecer hasta el atardecer. Esto en honor a las personas que han prestado servico a su estado o país y ya no están con nosotros, incluyendo a las víctimas del brote del coronavirus. A continuación un vistazo a las personas que está siendo honradas hoy.



En Arizona, las banderas de los edificios estatales han estado ondeando a media asta en honor a la exgobernadora de Arizona Jane Hull, quien murió a la edad de 84 años a mediados de abril. Las banderas ondearán a media asta hasta la puesta del sol el día de su entierro. Jane Hull falleció horas después de que su marido de 66 años, Terry Hull, muriera a la edad de 85 años, informó AZ Central. Su familia dijo que murieron por causas naturales en su hogar.

Arizona is deeply saddened by the passing of former Gov. Jane Hull and her husband Dr. Terry Hull.

A teacher, legislator, first woman Speaker of the House, Secretary of State, and AZ's first woman elected governor, Governor Hull dedicated 25 years to principled public service. pic.twitter.com/7qzLdgTtbb

— Doug Ducey (@dougducey) April 17, 2020