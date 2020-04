Los habitantes de Chicago están horrorizados, luego de conocer que Thomas Johnson y Leslie Jones dos conocidos abogados del área, murieron bajo circunstancias sospechosas. Thomas era miembro de la junta de revisión que controlaba a la policía de Chicago, y la pareja de esposos fue encontrada muerta en su casa de Oak Park, Illinois.

La pareja eran abogados de un bufete de Chicago. “Las personas fallecidas han sido identificadas como Leslie Ann Jones, de 67 años, y su esposo Thomas E. Johnson, de 69 años. La policía descubrió sus cuerpos durante un control de asistencia social alrededor de las 7:30 p.m. el lunes 13 de abril”, dijo el Departamento de Policía de Oak Park en un comunicado de prensa.

Durante años, Johnson presidió audiencias que prueban la mala conducta de los agentes de policía de Chicago, incluidas algunas de las muertes por disparos policiales más controvertidas de la ciudad. También estuvo involucrado en política, sirviendo como abogado de campaña para el exalcalde de Chicago Harold Washington.

VideoVideo related to conmoción por muerte de abogado y su esposa en chicago: ¿los asesinaron? 2020-04-16T00:12:21-04:00

“En nombre del Departamento de Policía de Oak Park, quiero ofrecer nuestras condolencias a la familia y amigos de la Sra. Jones y su esposo, el Sr. Johnson, ambos conocidos en la comunidad y más allá”, dijo el jefe de policía de Oak Park, LaDon Reynolds, en un comunicado.

La policía de Oak Park no ha revelado muchos detalles sobre las muertes o la escena, pero calificaron las circunstancias como “sospechosas”.

“La información preliminar reunida en la escena indica que las muertes ocurrieron bajo circunstancias sospechosas. Sin embargo, los primeros indicios indican que las muertes no fueron autoinfligidas”, dijo la policía.



“Puede ser difícil entender por qué no podemos proporcionar más información en este momento. Pero la prioridad número uno en este momento debe ser garantizar la integridad y minuciosidad de la investigación “, dijo el jefe.

Reynolds agregó que el Departamento de Policía de Oak Park “ha pedido ayuda al Grupo de Trabajo de Delitos Mayores de los Suburbios del Oeste para que lo ayude con la investigación. Esta organización multijurisdiccional ofrece acceso a la experiencia y los recursos de los departamentos de policía de toda la región”.

La escena sigue siendo una investigación activa, según Reynolds, quien dijo que “no tenía información que sugiriera que exista algún riesgo para el vecindario o la comunidad”. Sin embargo, con mucha precaución, las patrullas policiales y la visibilidad se han incrementado en el área.

“Cualquier persona con información sobre el incidente debe comunicarse con el Departamento de Policía de Oak Park al (708) 386-3800. También se puede proporcionar información anónima llamando al (708) 434-1636”, escribió la policía.



Video Video related to conmoción por muerte de abogado y su esposa en chicago: ¿los asesinaron? 2020-04-16T00:12:21-04:00

Johnson era abogado de Johnson, Jones, Snelling, Gilbert & Davis, P.C., un bufete de abogados en Chicago. Según la biografía de ese bufete de abogados, él se graduó en 1975 de la Facultad de Derecho de Harvard, se graduó en 1972 de la Universidad Americana y fue secretario del juez federal de distrito Thomas R. McMillen, Distrito Norte de Illinois, División Este, en la década de 1970. .

“En más de 40 años de práctica, Tom Johnson ha litigado en todos los niveles del sistema judicial estatal y federal y ante numerosas agencias administrativas. Ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de viviendas asequibles en Chicago y en la obtención de justicia para mineros del carbón, conductores de camiones y otros en el movimiento laboral”, dice la biografía de Johnson.

Husband and wife attorneys -Thomas Johnson and Leslie Ann Jones were found dead inside their Oak Park home last night. Johnson served as a Chicago Police board hearing officer since ‘91. Investigators say their deaths are suspicious. @WGNNews pic.twitter.com/yW1mk4mBsT

— Shannon Halligan (@ShanHalligan) April 15, 2020