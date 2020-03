¿Es seguro viajar a México con el coronavirus?

Muchas personas de Estados Unidos tienen familia en México o estaban planeando un viaje a México. Si se encuentra en esas categorías, es posible que se pregunte si es seguro viajar o no en este momento al país azteca, debido al coronavirus.

La respuesta es que México tiene casos de coronavirus, aunque relativamente pocos en comparación con otros países. Sin embargo, algunas personas creen que esto se debe a que México no está realizando suficientes pruebas para el coronavirus (COVID-19). Además, la gente va a ciudades turísticas como Cancún y Playa del Carmen de todo el mundo, incluidos países europeos que ahora están en modo de bloqueo debido a la escalada de casos de coronavirus.

También existe la posibilidad de que México bloquee sus fronteras una vez que llegue allí, y los defensores están preocupados por las condiciones en los campamentos de migrantes cerca de la frontera de los Estados Unidos.

México ha comenzado a cerrar algunos eventos más grandes, extendiendo las vacaciones escolares y restringiendo a los espectadores en los partidos de fútbol. Como siempre, las decisiones de seguridad son una elección personal que debe tomar en consulta con su propio médico, pero una buena investigación antes de ir, es una buena idea.



México está llamando la atención porque está funcionando más o menos como siempre. Sin embargo, algunas personas se preocupan de que el coronavirus explote una vez o si se arraiga en México. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. ya estaba instando a los estadounidenses a tomar precauciones en México, pero eso se debió al “crimen y secuestro”.

Sin embargo, México se está tomando lentamente en serio el coronavirus. Acaba de instalar filtros sanitarios con cámaras termográficas en las zonas de llegada internacional a Cancún. Las cámaras miden la temperatura corporal, ya que el coronavirus suele ir acompañado de fiebre.

La Agencia Andalou informó el 16 de marzo de 2020 que los casos de coronavirus continúan aumentando en México. El sitio informó en esa fecha que ahora hay 53 casos confirmados y 176 casos sospechosos de coronavirus en México.

A partir del 16 de marzo de 2020, se reportaron cuatro casos de coronavirus en Quintana Roo. Algunos de los infectados llegaron a México desde España.

Hay más casos en los Estados Unidos que en México de COVID-19, y ese hecho llevó al ministro de salud de México a plantear la posibilidad de que México pudiera cerrar su frontera norte para proteger al país de la exposición al coronavirus. Sin embargo, muchos estadounidenses simplemente vuelan a áreas como Cancún, y algunos expertos creen que México necesita demasiado el dinero del turismo para cumplir con la noción de cierre de la frontera.

El 13 de marzo de 2020 el viceministro de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que México está preocupado por la propagación del coronavirus desde los EE. UU.

“Si fuera técnicamente necesario considerar mecanismos de restricción o vigilancia más estricta, tendríamos que tener en cuenta no que México traería el virus a Estados Unidos, sino que Estados Unidos podría traerlo aquí”, dijo el funcionario.

Sin embargo, no ofreció detalles adicionales, y hasta ahora no ha habido ningún movimiento obvio por parte de México para hacerlo. El 12 de marzo, The New York Times informó que el mismo funcionario dijo que no está claro que las restricciones de viaje “puedan desempeñar un papel relevante” en la protección del público y señaló que México se dirigía a las principales semanas de turismo, y agregó: “Restringir los viajes internacionales a México no está planeado, ni se está considerando”.

Los defensores están preocupados por los migrantes agrupados en ciudades fronterizas que no tienen acceso a una buena atención médica y están buscando un pasaje a los Estados Unidos.

Helen Perry, de Global Response Management dijo: “Estamos muy preocupadas. Usted tiene una comunidad vulnerable y desplazada en malas condiciones de vida sin acceso a la atención médica, donde la comida es comunitaria y la vivienda es comunitaria. Es una receta para la infección y transmisión explosiva”.

Muchos estadounidenses toman vuelos charter a ciudades turísticas como Cancún, Cozumel o Playa del Carmen. Funjet tiene una política de reembolso de coronavirus ahora, pero buena suerte para llegar a tiempo para cancelar si su viaje es pronto (lo intentamos y lo pusimos en espera por “otros 56 minutos …” y luego, una hora más tarde, nos dijeron que esperara otro 56 minutos, y así sucesivamente, en vano. Nadie respondió al correo electrónico de atención al cliente de Funjet tampoco).

Los principales centros turísticos, como Iberostar Selection Cancún, han actualizado sus políticas de cancelación y han enviado a los viajeros alertas sobre el coronavirus. Por ejemplo, Iberostar prometió a los clientes “medidas preventivas para la limpieza de habitaciones y áreas comunes, siguiendo estrictas pautas bajo el más alto control. Se han definido procedimientos específicos en caso de infección sospechada o confirmada. Compromiso total de cumplir con cualquier normativa que priorice su salud y bienestar”.

Para saber más, póngase en contacto con su hotel o resort para ver las medidas específicas que está tomando para tratar el coronavirus.