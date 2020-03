¿Las playas de Florida estarán abiertas en el Spring Break con el coronavirus?

La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha provocado que muchos estados cierren negocios, escuelas y restrinjan las reuniones públicas. Estas son medidas recomendadas por las principales autoridades sanitarias del país para tratar de limitar la propagación del brote. Al final, la guía de los CDC es practicar el distanciamiento social.

A pesar de estas medidas estrictas, las imágenes y videos de playas repletas en Florida se han vuelto virales en línea, y muchos expresaron su conmoción e incredulidad de que esto todavía se esté produciendo a la luz de la situación tan grave que vive el mundo. Actualmente hay 216 casos confirmados de coronavirus en Florida.

Un video capturado por WFLA News mostró las playas de Clearwater Beach el 16 de marzo, y estaba lleno de gente.

Actualmente son las vacaciones de primavera, que es un momento popular para que las personas se congreguen en las playas de Florida, y parece que el coronavirus no ha disuadido a todos. Aunque algunas ciudades han decidido cerrar ciertas playas y establecer toques de queda, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha negado a cerrar las playas.



A pesar de la preocupación del público sobre la propagación del COVID-19, el gobernador DeSantis ha dicho que no está listo para cerrar las playas por completo. En cambio, el 17 de marzo firmó una orden ejecutiva que establece que las personas que acceden a las playas deben cumplir con las pautas de los CDC “al limitar sus reuniones a no más de 10 personas [y] distanciarse de otras partes por 6 pies”.

La orden también ordenó que todas las empresas que venden alcohol reduzcan su ocupación a la mitad, y los bares y discotecas se vieron obligados a cerrar por completo.

Con respecto a las playas, DeSantis dijo: “Hemos visto grandes multitudes en la costa oeste de Florida y hoy tuve la oportunidad de hablar con los alcaldes de ambas costas”.

El mandatario dijo que si quieren mantener abiertas las playas, deberían poder hacerlo.



En un momento en que muchas personas practican el distanciamiento social y comparten sus preocupaciones sobre la propagación del virus, estas escenas de playas abarrotadas han generado muchas críticas en línea. Esta crítica está dirigida tanto al gobernador de Florida como a las personas que estan tomando las vacaciones de primavera ignorando los lineamientos de los CDC y del gobierno federal.

La ciudad de Clearwater decidió cerrar el muelle 60 y los campamentos de vacaciones de primavera, pero permitió que la costa permaneciera accesible.

Otros gobiernos locales han decidido cerrar sus playas, incluidas Fort Lauderdale y Miami Beach. El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, anunció el domingo que su playa se cerrará de manera efectiva hasta el 12 de abril.

La ciudad de Miami Beach también anunció el cierre de las playas de las calles Quinta a la 15, desde el 15 de marzo hasta nuevo aviso.