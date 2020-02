Las frases más famosas de Popeye: ¿un asesino cínico o “celebridad”?

John Jairo Velásquez Vásquez, el asesino predilecto que trabajaba para el narcotraficante Pablo Escobar, murió el jueves pasado en Colombia, por un cáncer terminal en el esófago que lo aquejaga en etapa 4 y que hizo metástasis en varios órganos.

Y aunque la muerte del infame sicario de 57 años, quien estuvo 23 años en prisión, ha generado opiniones divididas, que van desde el repudio a su imagen hasta el lamento de quienes llegaron a sentirse atraídos por la personalidad frívola y en ocasiones hasta cálida con la que hablaba el criminal, -quien además se volvió un famoso YouTuber-, lo cierto es que desde que salió de la cárcel, Popeye dejó un cartapasio de frases que adquirieron popularidad.

Con un estilo muy elocuente al hablar, pero manteniendo un tono campirano y coloquial, el sicario fue entrevistado por decena de programas, en los que siempre soltaba sus llamadas perlas idiomáticas, que al igual que las frases de Escobar muchos hoy siguen repitiendo.

"ADELA MICHA" Entrevista a ¡¡ POPEYE !!Esta fue una entrevista que concedí a la periodista mexicana de Televisa ADELA MICHA. Espero que les guste y si tienen algún comentario espero recibirlo en mi correo: popeye.arrepentido@gmail.com https://www.youtube.com/watch?v=w6qKCUMC6ww https://www.youtube.com/channel/UCm4BXaCpgI7exZ_Nu3dkXcQ 2015-09-19T00:43:46.000Z

Lo curioso de Popeye, y que resultaba incluso llamativo para quienes veían sus entrevistas, era la rapidez con la que respondía y la fraselogía que manejaba, llegando incluso a lograr que muchos lo vieran como un personaje encantador, y hasta fascinante, posturas criticadas duramente por aquellos que lo veían como lo que era: uno de los peores criminales de la historia.



En una entrevista con la periodista Adela Micha del 2015, ella misma se refirió a Popeye en su propia cara, como “un monstruo“, por su pasado criminal, pero admitió que tenía su toque de simpatía; toque que cautivó a muchos que cuando lo veían en la calle le pedían fotos y auntógrafos, como si se tratara de una celebridad.

Entrevista a POPEYE, días antes de volver a la cárcelNuestro valiente amigo Victor González se reunió con el histórico Popeye, uno de los líderes del cartel de Medellín y mano derecha del temible Pablo Escobar. En esta entrevista Popeye nos cuenta las anécdotas que vivió dentro de la organización criminal más grande del mundo, si en algún momento tuvo miedo de pasar a mejor vida y hasta cuánto le pagaban por cada trabajo que hacía, no te la puedes perder. POPEYE Youtube: https://www.youtube.com/PopeyeArrepentido Instagram: https://www.instagram.com/Popeyeleyenda Facebook: https://www.facebook.com/PopeyeArrepentido Twitter: https://twitter.com/Popeye_Leyenda VICTOR GONZALEZ Facebook: https://www.facebook.com/VictorGonzalezOficial Youtube: https://www.youtube.com/c/V%C3%ADctorGonz%C3%A1lezMx Twitter: https://twitter.com/VictorGOfficial Instagram: https://instagram.com/VictorGOfficial Suscríbete► https://www.youtube.com/user/badabunOficial?sub_confirmation=1 Facebook► https://www.facebook.com/BadabunOficial Twitter► https://twitter.com/BadabunOficial Instagram► https://instagram.com/badabun Sitio Web► http://www.badabun.net/ CONTACTO► ventas@vuntu.com BADABUN NETWORK © 2018-06-01T19:00:04.000Z

“Nunca conté la gente que maté, porque no soy un enfermo mental, era solo un asesino“, “a mi nadie me puede matar, porque ya estoy muerto“, “Pablo Escobar era un ser humano bueno“, “Soy un hombre muy inteligente, y aunque de latas no ande bien, de motor estoy perfecto“, fueron algunas de las llamativas y polémicas frases de Popeye. “Yo antes era malo, pero ya me reformé“, “tengo un diablito chiquito que me habla y un angelito más grande que me guía“ y “los bandidos como yo también somos gente buena“, fueron otras frases pronunciadas por el sicario.

Al referirse a las mujeres, sus frases generaban risa en unos y mucha rabia en otros.

Ahi esta la Verdad con Popeye Sicario de Pablo EscobarSeguramente la entrevista mas reveladora del ex jefe de sicario del Cartel de Medellin y mano derecha de Pablo Escobar Jhon Jairo Velasquez. Uno de los mejores reporteros de Puerto Rico Normando Valentin fue a Colombia y realizo esta entrevista que fue transmitida en su programa investigativo Ahi esta la Verdad. Si quieren ver mas de la entrevista lo que no se vio en TV: http://www.youtube.com/watch?v=CD4MOoOkx_4 2015-09-14T17:25:34.000Z

“Pelear con una mujer es muy delicado. A mí suéltenme 300 bandidos con ametralladora y fusil, pero no me pongan a pelear con una mujer“ y “una mujer resentida es más peligrosa que 100 Pablos Escobar armados con ametrallladoras“, forman parte del catálogo dialectico de Popeye.

“Empecé a recibir contratos para matar y salí bueno paŕa esto“, “yo me se mover. Uno lo que no debe hacer es no frecuentar los mismos lugares“, “que nos muramos de una mano de bala, pero de miedo nunca“ y “entre mas enemigos tenga uno mucho mejor, porque más se cuida uno“, son otras de sus frases más populares.



Con una frialdad increíble y mucho descaro, Popeye confesó haber participado en más de 3,000 asesinatos y haber perpetrado personalmente unas 300 de ellas.

Las confesiones de Popeye CAP 1 – Testigo Directo HDEl inicio de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, en el cartel de Medellín. Narra el asesinato de su novia por ordenes de Pablo Escobar. Las reinas de belleza, modelos y actrices que visitaban a Pablo Escobar en la catedral. La alianza con la izquierda y la guerra contra el M-19. Asesinato de Guillermo Cano. Presentador: Rafael Poveda Director: Alexander Oyola Producción General: Michell Rodríguez Periodistas: Diana Rincón, Esteban Vargas González, Raúl F. Arévalo, Carolina Flórez Coy, Héctor Sarasti, Alexandra Montealegre. Camarógrafos: Edward García, Nelson Morales, Camilo Rodríguez. Editores: Edgardo Cabrera, Andrew Posse. Community Manager: Carolina Rodríguez Nuestras redes sociales: Facebook: Testigo Directo Twitter: @TestigoDirecto Instagram: @TestigoDirecto Copyright: Rafael Poveda Televisión SAS – Noticias RPTV Todos los derechos reservados, 2017 2017-11-30T14:30:01.000Z

“Creo que más o menos maté a 250 personas o más con mis propias manos, y aunque se habla de que el cartel mató a unas 3,000, yo creo que fueron por ahí unas 50,000“, confesó el criminal en entrevbista con el programa Testigo directo.



Las confesiones de Popeye – Capítulo 1El inicio de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias #Popeye, en el cartel de Medellín. Narra el asesinato de su novia por ordenes de Pablo Escobar. Las reinas de belleza, modelos y actrices que visitaban a Pablo Escobar en la catedral. La alianza con la izquierda y la guerra contra el M-19. Asesinato de Guillermo Cano. #CarteldeMedellín #Sicario 2013-02-20T16:00:44.000Z

En otras entrevistas con otros medios, Popeye siempre mostró su lealtad a Pablo Escobar, y defendió el nombre del capo afirmando que no era un asesino sino un cerebro.

Las confesiones de Popeye – Capítulo 3La relación de Pablo Escobar y Carlos Castaño Gil. Atentado al edificio del DAS. Carlos Castaño Gil y el DAS. Secuestro de Francisco Santos. Convivencia en la catedral. Asesinato de Fernando Galeano y Gerardo kiko Moncada en la catedral. Fuga de la catedral. 2013-02-20T17:07:41.000Z

“La mente de Pablo era muy potente, pero era un gran hombre en una silla dando órdenes, pero los que lo hicimos grande fuimos los que salimos por el mundo a matar para mantener grande a su organización… éramos 2,000 bandidos de Medellín de tenicitos como ando yo, derrotando el Estado. Era un sistema piramidal y la base éramos nosotros. Pablo figura como el asesino más grande del siglo XX, pero él no mataba,él daba las órdenes y los muertos los poníamos nosotros“.