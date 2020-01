Fotis Dulos arrestado por asesinar a su esposa: ¿por qué afirman que la mató?

Fotis Dulos es el esposo de una mujer desaparecida en Connecticut identificada como Jennifer Farber Dulos, quien desapareció en New Canaan, en medio de un contencioso caso de divorcio y una batalla por la custodia de sus hijos. La mujer de 50 años fue vista por última vez el 24 de mayo, poco después de dejar a sus cinco hijos en la escuela en la ciudad del condado de Fairfield.

El hombre fue acusado de ser el asesino de la mujer el pasado 7 de enero de 2020, según lo reveló el Hartford Courant.

Después de que se anunciaron los arrestos, el Departamento de Policía de New Canaan tuiteó: “¡Justicia!”.

Jennifer Dulos no ha sido encontrada, pero la policía ha registrado numerosas propiedades y áreas alrededor del valle de Farmington cerca de la casa de Fotis Dulos en Farmington y en el condado de Fairfield alrededor de la casa de New Canaan donde Jennifer vivía con sus hijos y creen que el hombre la mató.

Según la orden de arresto de Dulos, los investigadores, creen que Fotis Dulos estaba “al acecho” de su esposa, de quien estaba separado, en su casa de New Canaan y la mató después de que ella regresara de dejar a sus hijos en la escuela.

El 1 de junio, Fotis Dulos, de 51 años, y su novia de 44 años, Michelle Troconis, fueron arrestados y acusados de manipular o fabricar pruebas físicas y obstaculizar el enjuiciamiento, según la policía de New Canaan.

Jennifer Dulos sigue desaparecida. Fotis Dulos y Troconis fueron detenidos bajo una fianza de $ 500,000 y están programados para comparecer ante el tribunal en Norwalk el lunes 3 de junio, dijo la policía. Troconis fue liberada después de su primera aparición en la corte ese día. Dulos fue puesto en libertad bajo fianza el 11 de junio.

Ahora que han pasado ya siete meses, Dulos fue arrestado en su casa en Farmington, dijo su abogado, Norm Pattis, a los periodistas. Pattis dijo que su cliente está arrestado bajo una fianza de $ 6 millones de dólares.

“Todavía no he visto la orden, pero tengo entendido que el Señor Dulos acaba de ser arrestado y acusado del crimen de asesinato de su esposa, Jennifer Dulos. Tengo entendido que hay arrestos simultáneos y que otras dos personas están siendo arrestadas”, dijo Pattis, según el Courant. Según Dave Altimari, de Courant, el ex abogado de Troconis y Dulos, Kent Mawhinney, ha sido acusado de conspiración para cometer un asesinato.

La familia de Jennifer Farber Dulos emitió un comunicado después de los arrestos y manifestó sentir alivio.

“Sobre todo, agradecemos a la Policía del Estado de Connecticut y al Departamento de Policía de New Canaan, así como a los departamentos locales que ayudan, por su incansable compromiso y trabajo diligente y minucioso, que han tenido y que condujeron a estos arrestos”, dijeron en la misiva. “Aunque estamos aliviados de que la espera de estos cargos haya terminado, para nosotros no hay sensación de cierre. Nada puede traer de vuelta a Jennifer. La extrañamos todos los días y siempre lamentaremos su pérdida. Creemos que las órdenes de arresto hablarán por sí mismas, y pedimos que respeten nuestra privacidad durante este tiempo. Gracias”.