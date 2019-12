¿Frank Sheeran mató a Jimmy Hoffa? ¿Quién mató a Hoffa?

¿Quién mató a Jimmy Hoffa? Es uno de los misterios sin resolver más duraderos de la historia de Estados Unidos. El irlandés, la nueva película de Martin Scorsese- Netflix, tendrá muchas serpentinas preguntándose: ¿Frank Sheeran mató a Jimmy Hoffa? (Tenga en cuenta que en este artículo hay spoilers para The Irishman debido a la forma en que se basa en la vida real).

La respuesta es clara: aunque es cierto que Sheeran (una persona de la vida real) confesó haber matado al legendario jefe de Teamster, las autoridades nunca lo acusaron de hacerlo, y la teoría tiene críticas. Aunque no se ha demostrado expresamente que es falso, tampoco se ha demostrado que sea cierto. Algunos expertos creen que Hoffa fue asesinado en su lugar por “Sally Bugs” Briguglio, un mafioso afiliado a Tony Provenzano que aparece en The Irishman preparando la casa de la muerte para el ataque de Hoffa.

La conclusión es que nadie sabe con certeza quién mató a Jimmy Hoffa. De hecho, su cuerpo nunca ha sido encontrado. Jimmy Hoffa simplemente desapareció en Detroit un día en 1975. Sin embargo, las teorías más ampliamente aceptadas se centran en un pequeño grupo de mafiosos con los que Sheeran estaba claramente asociado en la vida real. En la parte superior de esa cadena: un jefe de la mafia de Pensilvania llamado Russell Bufalino. Una lista de una docena de posibles sospechosos surgió en un memorando escrito por el agente del caso del FBI que investigaba la desaparición de Hoffa en 1976. Puede leer esa lista más adelante en este artículo. Es conocido como el “memo de Hoffex”. Sheeran está en él. La gente se desvía de si la mafia de Pensilvania se unió con la mafia de Detroit en el golpe y en qué mafioso apretó el gatillo, pero en general se acepta que la mafia eliminó a Hoffa y que probablemente estuvo involucrado un pequeño círculo de mafiosos.

En la película de Netflix, Robert De Niro interpreta al sindicalista “matón” Sheeran. El irlandés se basa en la biografía de 2004 de la vida de Sheeran llamada Te escuché pintar casas del escritor Charles Brandt. Según The Smithsonian, muchos historiadores han desmentido las afirmaciones de Sheeran de que él mató a Hoffa, que se detallaron en ese libro. Otros creen la historia. Está claro que Sheeran conocía a los personajes involucrados, incluido Hoffa. También está claro que muchos expertos consideran que la historia de Sheeran es una gran historia.

El libro de Charles Brandt en el que Sheeran confiesa citando a Sheeran que Russell Bufalino “es el otro de los dos hombres más grandes que he conocido”. Las famosas Cinco Familias de Nueva York buscaron su consejo. El libro dice que Bufalino no quería que Jimmy Hoffa se postulara nuevamente para presidente del sindicato. Ambos eran hombres bajos que eran “músculos sólidos de la cabeza a los pies”. Tenían una alianza y respeto mutuo que se derrumbó después de la guerra de Bobby Kennedy contra la mafia y el posterior intento de Hoffa de recuperar el control de los Teamsters. La mafia pensó que Hoffa era una rata y su parte del sistema de pensiones estaba en peligro. Bufalino, dice Sheeran, decidió que Jimmy Hoffa tenía que irse y le pidió a él, un amigo, que llevara a cabo el golpe porque Hoffa sería desprevenido. Él dice que esto sucedió; Jimmy Hoffa fue atraído a una casa de Detroit, pensando erróneamente que Sheeran estaba allí como su protección, no como su asesino a sueldo.

En el libro, Sheeran dice que los jefes y capitanes “enviaron a un tipo para golpearte que era tu amigo” porque podían acercarse “a ti en un lugar solitario”. Además, cualquier evidencia que quede podría explicarse más fácilmente.

Russell Bufalino dijo de Jimmy, según Sheeran en el libro: “Tu amigo hizo una amenaza demasiado en su vida … no habrá un cuerpo”. Mi irlandés, hicimos todo lo que pudimos por el hombre. Nadie podría decirle a ese hombre qué es. Llegamos a Detroit juntos el miércoles por la noche “. En ese momento, Hoffa era” tan famoso como Elvis “.

Sheeran dijo que, de todos los jefes del crimen que conoció, los “modales y estilo” de Russell se ajustan más a los representados por Marlon Brando en The Godfather. Sin embargo, su nombre no era ampliamente conocido por el público, y le gustó de esa manera.

Un artículo de Slate que intenta desacreditar las confesiones de Sheeran señala que, aunque también confesó en el libro que asesinó a Crazy Joe Gallo en Little Italy Clam House, los testigos describieron a un sicario italiano que no se parecía en nada a Sheeran. Ese artículo también cuestiona si Sheeran mató a Hoffa.

“Ni una sola persona con la que hablé que conocía a Sheeran de Filadelfia, y entrevisté a policías, criminales, fiscales y reporteros, podía recordar incluso la sospecha de que había matado a alguien”, escribió el autor de Slate, Bill Tonelli, citando a personas de La era de Sheeran decía que las afirmaciones eran “tontas”. Ese artículo dice que el asesino de Hoffa probablemente fue Salvatore “Sally Bugs” Briguglio, trabajando bajo la dirección de Tony Pro Provenzano, cuya enemistad con Sheeran se muestra en la película de Netflix.

Esto es lo que tienes que saber:

11-13-2006 Where is Hoffa? (1-3)It's one of the most enduring mysteries in American history. What happened to labor leader Jimmy Hoffa? The FBI believes Hoffa was murdered by mobsters back in 1975, in part because of what he knew about the mob in Las Vegas. Now, someone has stepped forward to tell what really happened on the day Hoffa disappeared. The man who's talking says he's the person who pulled the trigger. It isn't too often that a Mafia hitman comes forward to reveal details about murders carried out for organized crime. The disappearance of Jimmy Hoffa was one of the biggest crimes of the last century, one with roots right here in Las Vegas. The person who killed the teamster boss was someone Hoffa trusted. And in a deathbed confession, the hitman explained why Hoffa had to go. 2013-06-28T22:07:10.000Z

Aquí están los 12 sospechosos que figuran en la nota de Hoffex. Fue escrito por el agente principal del FBI sobre el caso, Robert Garrity, y dio las conclusiones preliminares de Garrity, incluidos posibles sospechosos, sobre la desaparición de Hoffa. Sheeran está en esa lista.

Comienza: “James R. Hoffa, 62 años, ex presidente de la Hermandad Internacional de Teamsters, desaparecido del municipio de Bloomfield, desde el 30 de julio de 1975. Visto por última vez aproximadamente a las 2:45 p.m. esa fecha.”

La nota enumera 6 sospechosos locales y 6 sospechosos fuera de Michigan. Sheeran hace la segunda lista.

De él, el memorándum dice: “Francis Joseph‘ Frank “Sheeran, 43 años, presidente Local 326, Wilmington, Delaware. Reside en Filadelfia y es conocido asociado de Russel (sic) Bufalino, jefe de La Cosa Nostra, este de Pensilvania. Su vehículo visto en la reunión de figuras de La Cosa Nostra en Wilkes Barre, Pensilvania, el 29 de agosto de 1975, y también en Detroit el 4 de diciembre de 1975, durante la aparición de FGJ de equipos de New Jersey. Conocido por estar en el área de Detroit en el momento de la desaparición de JRH y considerado como un amigo cercano de JRH “.

Aquí están los otros nombrados en él:

Anthony “Tony Pro” Provenzano, entonces 58 años, “conocido miembro de Nueva Jersey La Cosa Nostra y oficial de Teamster Local 560. Pasó tiempo en la Penitenciaría de Lewisburg con JRH y, según los informes, tuvo una “pelea” con él mientras estaba allí “.

Anthony “Tony Jack” Giacalone, descrito como de 57 años, teniente de Detroit La Cosa Nostra y jefe de la calle “, según los informes, había establecido una reunión con JRH, el 30 de julio de 1975, y nunca se presentó. Tiene coartada en el Southfield Athletic Club, 30 de julio de 1975. Casado con un Provenzano, que puede ser pariente de Anthony Provenzano “.

Salvatore “Sal” Briguglio, de 45 años, “asociado de confianza de” Tony Pro “, informó por fuente de Newark que está involucrado en la desaparición real de JRH”.

Charles L. “Chuckie” O’Brien, de 41 años, fue criado por la familia Hoffa y traído a los Teamsters por JRH y apoyado por él. Llamó a Tony Giacalone “tío Tony” pero era un mentiroso conocido.

Vito “Billy Jack” Giacalone, 53 años, hermano de Tony, también teniente de Detroit La Cosa Nosa, paradero desconocido el 30 de julio de 1975. Se cree que estuvo con Tony el 26 de julio de 1975 cuando se reunió con JRH el 30 de julio de 1975.

Raffael “Jimmy Q” Quasarano, de 66 años, conocido miembro de Detroit La Cosa Nostra considerado por las fuentes como probable que esté involucrado en el asesinato real de JRH, debido a actividades violentas en el pasado.

Paul Vitale, de 68 años, conocido miembro de Detroit La Cosa Nostra y asociado de Quasarano, quien según las fuentes probablemente estaría involucrado en la desaparición de JRH si Quasarano lo estuviera.

Rolland Mc Master, de 61 años, ex Secretario-Tesorero de Teamsters Local 299 bajo JRH y Frank E. Fitzsimmons. Después de ser liberado de la prisión, fue nombrado asistente administrativo del presidente del Local 299 por Frank E. Fitzsimmons. Es sospechoso en numerosos actos de violencia dentro de la Unión de Teamsters y en campañas de organización.

Stephen Andretta, de 42 años, asociado de confianza de “Tony Pro”, dijo a la fuente de Newark Ralph Picardo que no participó en el golpe de Hoffa, pero que se quedó en Newark para proporcionar coartada para “Tony Pro”.

Thomas Andretta, de 38 años, hermano de Stephen, asociado de confianza de Tony Pro, informó por fuente de Newark que estaba involucrado en la desaparición real de JRH.

Gabriel “Gabe” Briguglio, de 36 años, hermano de “Sal”, asociado de confianza de Tony Pro, informó por fuente de Newark que está involucrado en la desaparición real de JRH “.

En 2004, un artículo en Detroit Free Press discutió la confesión de Sheeran. Afirmó que el FBI “sospechaba durante mucho tiempo que los secuaces de Provenzano, los hermanos Thomas y Stephen Andretta y los hermanos Gabriel y Salvatore Briguglio, mataron a Hoffa para evitar que recuperara la presidencia de Teamster”. Les preocupaba que él cortara “el acceso de la mafia a la pensión sindical fondos “, según la Free Press. Muchos expertos creen que el hombre que disparó fue Russell Bufalino, el jefe del crimen de Pensilvania.

Sheeran afirmó que Bufalino le ordenó matar a Hoffa porque las figuras nacionales de la mafia estaban hartas de que Hoffa amenazara con cortar la mafia del sindicato y pensó que podría ser un soplón del FBI. Sheeran afirmó que Hoffa pensó que lo protegería y fue conducido por O’Brien. Insinuó que los hermanos Andretta y Sal Briguglio estaban en la casa de la muerte, informó Free Press.

Afirmó que, llevado a una casa en Detroit, Hoffa se dio cuenta de que era un éxito, pero que era demasiado tarde. Dijo que le disparó “en la parte posterior de la cabeza detrás de la oreja derecha. Mi amigo no sufrió “, según el periódico Detroit. Sheeran dijo que Bufalino afirmó que el cuerpo de Hoffa fue quemado en un incinerador de basura o en una funeraria, según el artículo de The Detroit Free Press. O’Brien no estuvo involucrado en el asesinato, dijo. El periódico dijo que O’Brien negó la cuenta de Sheeran y que los nombrados tenían coartadas.