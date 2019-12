Frank Sheeran en “The Irishman”: ¿Cuál es la verdadera historia?

Frank Sheeran es el protagonista acosado en The Irishman, la épica mafia de Martin Scorsese en Netflix. En la película, Robert De Niro interpreta al “matón” del sindicato, que afirma saber las respuestas a uno de los mayores misterios sin resolver: ¿Quién mató a Jimmy Hoffa? (Tenga en cuenta que hay spoilers en este artículo para The Irishman en la medida en que se alinea con la vida real).

El irlandés se basa en la biografía de 2004 de la vida de Sheeran llamada I Heard You Paint Houses por el escritor Charles Brandt, quien argumenta que Sheeran confesó haber asesinado al jefe de Teamster Hoffa. Esto nunca ha sido probado; El cuerpo de Hoffa nunca ha sido encontrado. Según The Smithsonian, muchos historiadores disputan las afirmaciones de Sheeran de que él mató a Hoffa, quien desapareció en julio de 1975 en Detroit y nunca fue visto nuevamente. De hecho, ya en 1975, otro gángster llamado Salvatore Briguglio fue nombrado sospechoso junto con otros cuatro mafiosos, ninguno de los cuales era Sheeran.

Cuando se conocieron, Sheeran dice en el libro que Jimmy Hoffa le dijo “Te escuché pintar casas”. Él dijo que sí y agregó: “Yo también hago mi propio trabajo de carpintería”. Eso significa que disparas a la gente en golpes de la mafia y luego se deshace de los cuerpos usted mismo.

¿Cuál es la verdadera historia de Frank Sheeran? ¿Es verdad la película? En primer lugar, Sheeran es una persona real. Y, aunque algunos dudan de sus afirmaciones de matar a Hoffa, hizo una lista de sospechosos en un memorando compilado por el investigador principal del FBI en ese momento. Claramente tenía vínculos con la mafia, incluso con personas que algunos expertos creen que ordenaron el golpe o lo llevaron a cabo. También es cierto que él confesó. Si crees que la confesión es cierta, esa es otra historia.

El libro de Brandt describe a Sheeran como un “ingenioso irlandés … crió a un católico devoto … un niño duro de la Gran Depresión; un héroe de la Segunda Guerra Mundial endurecido por el combate … ”

Esto es lo que tienes que saber:

Frank Sheeran era camionero, veterano de la Segunda Guerra Mundial y asociado de Mob y Jimmy Hoffa

Los artículos de noticias de los años setenta y ochenta aclaran una cosa: Sheeran conocía tanto al jefe de la mafia de Hoffa como al de la mafia de Pensilvania, Russell Bufalino, quien presentó a Sheeran al líder sindical. Esos lazos fueron de larga duración y fueron bastante profundos. Sheeran era, de hecho, conocido como “El irlandés” o “Gran irlandés Frank Sheeran”.

Tenía una familia de tres hijas. Su ex esposa, Mary R. (nee Leddy) Sheeran murió en abril de 2005 en Pensilvania, dejando atrás a los niños MaryAnne Cahill, Peggy Sheeran y Dolores S. Miller, dice su obituario. Peggy dejó de hablar con él después de la desaparición de Hoffa.

Si Sheeran asesinó a Hoffa es una teoría que surgió en el libro de Brandt en 2004, aunque no es la primera vez que aparece el nombre de Sheeran en relación con la desaparición.

La cubierta del libro explica que ” escuché que pintas casas” fueron “las primeras palabras que Jimmy Hoffa habló con Frank” el irlandés “Sheeran. Pintar una casa es matar a un hombre. La pintura es la sangre que salpica las paredes y los pisos “.

El libro continúa: “En el transcurso de casi cinco años de entrevistas grabadas, Frank Sheeran le confesó a Charles Brandt que manejó más de veinticinco éxitos para la mafia y para su amigo Hoffa. Sheeran aprendió a matar en el ejército de EE. UU., donde vio unos asombrosos 411 días de servicio activo de combate en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Después de regresar a casa se convirtió en un estafador y asesino a sueldo, trabajando para el legendario jefe del crimen Russell Bufalino “.

El libro afirma que el Sheeran de la vida real mató a Hoffa: “Eventualmente, él se elevaría a una posición de tanta prominencia que en un juicio de RICO en ese entonces, Estados Unidos. El abogado Rudy Giuliani lo nombraría como uno de los dos únicos no italianos en una lista de las 26 principales figuras de la mafia. Cuando Bufalino (interpretado por Joe Pesci en Netflix) ordenó a Sheeran que matara a Hoffa, él hizo el acto, sabiendo que si se hubiera negado se habría matado él mismo “.

Según The Smithsonian, el verdadero Sheeran era un veterano y camionero irlandés-católico de la Segunda Guerra Mundial. Hizo “pequeños trabajos” para Bufalino. Afirmó en el libro que era el hombre “diestro” de Jimmy Hoffa (interpretado en Netflix por Al Pacino). Era hijo de Thomas Francis Sheeran, un pintor irlandés-estadounidense en Filadelfia, y Mary Hanson, de ascendencia sueca. Aquí está su solicitud para los beneficios de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Usó su nombre de pila, Francis J. Sheeran, en esa solicitud.

Aquí está el borrador de la tarjeta de registro de su padre.

En el libro de Brandt, Sheeran dijo que obtuvo su talla del lado sueco de su madre.

En agosto de 2019, Bill Tonelli escribió un artículo en la revista Slate llamado “Las mentiras del irlandés”. El artículo llama al verdadero Sheeran “un segundo larguero: un funcionario local del sindicato Teamsters”.

Él “andaba con mafiosos”, medía 6 pies y 4 pulgadas de alto y “murió en la oscuridad, en un hogar de ancianos, en 2003”, escribió Tonelli. Sheeran le dijo a Brandt que mató a Hoffa y al mafioso y al miembro de la familia de Colombo, Joe Gallo. Tonelli no lo compra en ningún caso. El no está solo.

Sin embargo, la cuenta de Sheeran es plausible. Las personas que piensan que alguien más apretó el gatillo tienden a atribuir el asesinato de Hoffa (fue declarado legalmente muerto, aunque su cuerpo nunca fue encontrado) a un pequeño grupo de mafiosos de Detroit y Pensilvania. Sheeran estaba profundamente afiliado a todos ellos, especialmente al mafioso, Russell Bufalino, quien la mayoría de la gente cree que ordenó el golpe.

En el libro, Sheeran dijo que los jefes y capitanes “enviaron a un tipo para golpearte que era tu amigo” porque podían “acercarse a ti en un lugar solitario”. También cualquier evidencia que quede podría explicarse más fácilmente. Era amigo de Hoffa y dice que Hoffa pensó erróneamente que Sheeran estaba allí para su protección. Pensó que se reuniría con miembros de la mafia de Detroit y Pensilvania en una casa de Detroit, pero en su lugar terminó con una bala en la cabeza. Sheeran dice que lo entregó.

El principal agente del FBI que investigaba el caso de Hoffa fue Robert Garrity, y un memorando de 1976 que él escribió proporcionó las conclusiones preliminares de Garrity, incluidos posibles sospechosos, sobre la desaparición de Hoffa. Sheeran está en esa lista.

Comienza: “James R. Hoffa, 62 años, ex presidente de la Hermandad Internacional de Teamsters, desaparecido del municipio de Bloomfield, desde el 30 de julio de 1975. Visto por última vez aproximadamente a las 2:45 p.m. esa fecha.”

La nota enumera 6 sospechosos locales y 6 sospechosos fuera de Michigan. Sheeran hace la segunda lista. El memorándum dice: “Francis Joseph‘ Frank “Sheeran, 43 años, presidente Local 326, Wilmington, Delaware. Reside en Filadelfia y es conocido asociado de Russel (sic) Bufalino, jefe de La Cosa Nostra, este de Pensilvania. Su vehículo visto en la reunión de figuras de La Cosa Nostra en Wilkes Barre, Pensilvania, el 29 de agosto de 1975, y también en Detroit el 4 de diciembre de 1975, durante la aparición de FGJ de equipos de New Jersey. Conocido por estar en el área de Detroit en el momento de la desaparición de JRH y considerado como un amigo cercano de JRH “.

Otros nombres clave para recordar:

Anthony “Tony Pro” Provenzano, entonces 58 años, “conocido miembro de Nueva Jersey La Cosa Nostra y oficial de Teamster Local 560. Pasó tiempo en la Penitenciaría de Lewisburg con JRH y, según los informes, tuvo una “pelea” con él mientras estaba allí “.

Anthony “Tony Jack” Giacalone, descrito como de 57 años, teniente de Detroit La Cosa Nostra y jefe de la calle “, quien se informó que había establecido una reunión con JRH, 30 de julio de 1975, y nunca se presentó. Tiene coartada en el Southfield Athletic Club, 30 de julio de 1975. Casado con un Provenzano, que puede ser pariente de Anthony Provenzano “.

Salvatore “Sal” Briguglio, de 45 años, “asociado de confianza de” Tony Pro “, informó por fuente de Newark que está involucrado en la desaparición real de JRH”.

Charles L. “Chuckie” O’Brien, de 41 años, fue criado por la familia Hoffa y traído a los Teamsters por JRH y apoyado por él. Llamó a Tony Giacalone “tío Tony” pero era un mentiroso conocido.

Hay muchos artículos de noticias antiguas que describen a Sheeran como un “Hombre de Hoffa”, un asociado de Teamster & Mafia.

Jimmy Hoffa

El líder laboral estadounidense Jimmy Hoffa (1913 – 1975).

Sheeran estaba claramente, sin lugar a dudas, incrustado en la vida de los Teamsters y la Mafia.

Un artículo del 5 de noviembre de 1970 en el Philadelphia Daily News informó que “los trabajadores de esta ciudad” se estaban preparando para honrar a Frank Sheeran, descrito como “El Teamster”.

Tres años antes, él era “muy grande en Teamsters”. Se postulaba para la presidencia de Teamsters Local 326 en Wilmington.

En repetidas ocasiones se encontró el blanco de las autoridades. El artículo decía que, en 1967, Sheeran estaba de pie en la acera frente a una sala sindical cuando un Teamster llamado Bobby DeGeorge fue asesinado a tiros. Sheeran no le disparó, pero fue acusado de asesinato como conspirador, y algunos miembros del sindicato consideraron que era injusto. Se postuló para presidente en funciones de 326 en ese momento.

El artículo dice que Sheeran medía 6 pies y 3 pulgadas de alto y pesaba 248 libras. Perdió las elecciones presidenciales debido a la acusación de asesinato y “volvió a conducir un camión entre Wilmington y Pittsburgh”.

El artículo citaba a Sheeran diciendo: “Claro, soy un hombre Hoffa. Nunca lo negaré. Nunca.”

Una columna de Tom Fox el 20 de septiembre de 1974 en el Philadelphia Daily News, describió a Sheeran como “el gran Teamster que parece que podría manejar un toro salvaje uno a uno”. Ese artículo informa que el cargo de asesinato fue desestimado bajo la garantía de la Sexta Enmienda a un juicio rápido después de ser pospuesto “un increíble 42 veces”.

El artículo describe a Frank Joseph Sheeran como el “hijo de un steeplejack de Depresión que trabajó como sexton de la iglesia en Our Mother of Sorrows en 48th y Lancaster en West Philadelphia” y en BVM. El New York Post informa que Sheeran se crió en Darby, Pensilvania, en una “infancia difícil”. Se unió al ejército en 1941 y fue enviado a Italia. Se mudó a Filadelfia en 1945, se casó y comenzó a trabajar como camionero de una cadena de supermercados, informó The Post. Para 1955, estaba haciendo mandados para el gángster Russell

El artículo informó que hubo dos confesiones, incluida una supuesta confesión en el lecho de muerte en la que Sheeran “dijo que voló a Pontiac en un pequeño avión”, recogió el cuerpo de Hoffa de los asesinos reales y “lo llevó a un incinerador de basura Hamtramck, donde fue quemado “.

El sitio informó que los padres de Sheeran “eran devotamente religiosos irlandeses estadounidenses” y que mintió sobre su edad para ir a la guerra a los 17 años, luchando bajo Patton. Su esposa se llamaba Mary y ella era una inmigrante irlandesa. Tuvo hijas Mary Anne, Peggy y Dolores.

Vince Wade, el periodista que reveló la historia de la desaparición de Hoffa, escribió en un artículo de 2019 en el Daily Beast que no cree que la historia de Sheeran sobre el asesinato de Hoffa sea cierta.

Según Wade, las figuras de la mafia instaron a Hoffa a “asistir a una reunión de paz con Provenzano para limpiar el aire” y le dijo a su esposa que era con quién se reuniría la tarde en que desapareció. El “corredor” de esa reunión, según Wade, fue Giacalone, un ejecutor de la mafia de Detroit. Ambos hombres tenían coartadas. Se documentó que el hijo adoptivo de Hoffa, Chuckie O’Brien, conducía su automóvil.

Wade informó que la policía cree que Hoffa fue conducido por O’Brien al lugar del asesinato, pero no lo mató. El cabello y el olor de Hoffa fueron encontrados en el auto.

En 1975, el informante de la mafia Ralph Picardo dijo que “asociados de confianza de Provenzano” mataron a Hoffa. Según Wade, Bufalino fue el mafioso de alto nivel más probable que ordenó el golpe. Informa que se creía que Salvatore Briguglio, un hombre confiable de Provenzano, era el asesino de Hoffa. Garrity, el agente del caso Hoffa para el FBI, le dijo a Wade que Sheeran fue entrevistado y que Hoffa lo había llamado el día anterior a su desaparición, pero que Garrity “no tiene indicios de que él (Sheeran) estuviera allí”.

¿En cuanto a Briguglio? Fue asesinado en 1978 cuando estaba a punto de ser juzgado por un homicidio.

Sin embargo, esa no es la historia que ofrece Sheeran, aunque involucra a algunos de los mismos personajes.

En 2004, un artículo en Detroit Free Press discutió la confesión de Sheeran. Afirmó que el FBI “sospecha desde hace tiempo que los secuaces de (Tony) Provenzano, los hermanos Thomas y Stephen Andretta y los hermanos Gabriel y Salvatore Briguglio, mataron a Hoffa para evitar que recuperara la presidencia de Teamster”. Les preocupaba que él cortara el “acceso de la mafia” a los fondos de pensiones sindicales “, según la Free Press.

Sheeran afirmó que Bufalino le ordenó matar a Hoffa porque las figuras nacionales de la mafia estaban hartas de que Hoffa amenazara con cortar a la mafia del sindicato y pensó que podría ser un soplón del FBI. Sheeran afirmó que Hoffa pensó que lo protegería y fue conducido por el hijo adoptivo Chucky O’Brien. Insinuó que los hermanos Andretta y Sal Briguglio estaban en la casa de la muerte, informó Free Press.

Cualquiera que sea el mafioso que apretó el gatillo (y la gente debate esto), muchas personas creen que Russell Bufalino fue el mafioso que finalmente lo ordenó. Anthony Provenzano, apodado “Tony Pro”, era un líder sindical mafioso y de Nueva Jersey de la costa este que estaba vinculado a la Familia Genovese Crime. Tony Pro tenía mala sangre con Hoffa ya que estaban en prisión juntos y Hoffa se negó a alterar las reglas sindicales para que Tony pudiera mantener su pensión. En la historia de Sheeran, Hoffa todavía pensaba que se reuniría con Tony Pro y un mafioso de Detroit, Tony Giacalone, pero no estaban allí. Pensó que Giacalone iba a mediar en una tregua entre Hoffa y Tony Pro.

Sheeran afirmó que, llevado a una casa en Detroit, Hoffa se dio cuenta de que había sido un éxito, pero que era demasiado tarde porque se sintió atraído a creer que Sheeran estaba allí como su protección (eran amigos desde hace mucho tiempo). Dijo que le disparó “en la parte posterior de la cabeza detrás de la oreja derecha. Mi amigo no sufrió “, según el periódico Detroit. Sheeran dijo que Bufalino afirmó que el cuerpo de Hoffa fue quemado en un incinerador de basura o en una funeraria, según el artículo de The Detroit Free Press.

En diciembre de 1975, un artículo en el Orlando Sentinel informó que un informante entonces misterioso había nombrado a tres equipos de Nueva Jersey con supuestos vínculos con la mafia en la desaparición de Hoffa. Salvatore “Sally Bugs” Briguglio, de 47 años, entonces de Paramus, Nueva Jersey, y su hermano, Gabriel, de East Rutherford, y Thomas Andretta, de 38 años, de Hasbrouck Heights, fueron ordenados a comparecer ante una formación policial después de ser nombrados por el informante.