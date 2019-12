Este sujeto sembró el terror en Londres este viernes: ¿quién era Usman Khan?

Momentos de terror y pánico vivieron este viernes los residentes de la ciudad de Londres, luego de que un hombre sembrara el pánico en el Puente de Londres.

Las autoridades identificaron al sujeto como Usman Khan, el sospechoso que fue abatido a tiros por la policía después de un ataque terrorista punzante en el sitio turístico que dejó un rastro de víctimas muertas y heridas y terminó cuando un grupo de heroicos espectadores arrastró al sospechoso al suelo.

El nombre del sujeto fue proporcionado directamente por la Policía Metropolitana, que reveló la identidad en un comunicado.

“Ahora estamos en condiciones de confirmar la identidad del sospechoso como Usman Khan, de 28 años (10.03.1991)”, dijo la policía.

London Bridge attacker was a convicted terroristAuthorities have confirmed the man responsible for the terror attack on London Bridge was convicted terrorist Usman Khan. 2019-11-30T02:47:55.000Z

Un video bastante gráfico capturó el momento en que la policía rodeó y luego disparó contra el sospechoso, quien estaba en el suelo, cuando uno de los heroicos espectadores le quitó el cuchillo con el que perpetró el ataque.

Se pueden ver dos videos de la escena más adelante en este artículo, pero tenga en cuenta que son inquietantes. Ambos capturan el momento en que la policía dispara al hombre mientras yace en el pavimento. También hay lenguaje gráfico.

Hay cinco víctimas, dos de ellos muertos.

“Trágicamente, dos personas, un hombre y una mujer, murieron durante el ataque. Otros tres, un hombre y dos mujeres, también resultaron heridos y permanecen en el hospital ”, escribió la policía de Met. Las víctimas no fueron identificadas.

Según Mirror, muchos ciudadanos heroicos entraron en acción, con un hombre dentro del Salón de Pescaderías, donde estalló el ataque, agarrando “un colmillo de narval de cinco pies” de la pared para alejar a Khan.

The Telegraph informó que el sospechoso tenía una condena previa por terrorismo por la que estaba “etiquetado” y tenía conexiones con “grupos terroristas islamistas”.

London Bridge attack: 2 killed, 3 injured; ex-terror convict Usman Khan named as assailantA man suspected of stabbing two people to death in a terror attack on London Bridge was a former prisoner convicted in 2012 for terrorism offences, police said on Saturday. The knifeman, wearing a suspected hoax explosive device, was shot dead by police after the daylight assault on Friday that also saw bystanders intervene to try and disarm him. Police identified the man, who was shot dead by officers after the Friday attack, as 28-year-old Usman Khan. "This individual was known to authorities, having been convicted in 2012 for terrorism offences. He was released from prison in December 2018 on licence," police said. ► Subscribe to The Economic Times for latest video updates. It's free! – http://www.youtube.com/TheEconomicTimes?sub_confirmation=1 ► More Videos @ ETTV – http://economictimes.indiatimes.com/TV ► http://EconomicTimes.com ► For business news on the go, download ET app: https://etapp.onelink.me/tOvY/EconomicTimesApp Follow ET on: ► Facebook – https://www.facebook.com/EconomicTimes ► Twitter – http://www.twitter.com/economictimes ► LinkedIn – http://www.linkedin.com/company/economictimes ► Instagram – https://www.instagram.com/the_economic_times ► Flipboard – https://flipboard.com/@economictimes The Economic Times | A Times Internet Limited product 2019-11-30T04:03:44.000Z

La policía del Met confirmó los antecedentes penales de Khan a través de un comunicado. “Este individuo era conocido por las autoridades y había sido condenado en 2012 por delitos de terrorismo. Fue liberado de prisión en diciembre de 2018 con licencia y, claramente, una línea de investigación clave ahora es establecer cómo llegó a llevar a cabo este ataque”.

The Guardian informó que el sospechoso fue condenado como parte del “complot de la Bolsa de Valores de 2010”.

Nueve hombres se declararon culpables por el incidente en 2012. Un artículo de 2012 de la BBC informó que Khan estaba entre los nueve hombres que fueron arrestados en 2010 y “conspiraron para bombardear la Bolsa de Valores de Londres y construir un campo de entrenamiento terrorista”. Tres de los hombres, incluidos Khan, entonces fueron descritos por la BBC como “todos miembros de un grupo terrorista inspirado en al-Qaeda” que “recibió sentencias indeterminadas por protección pública en el Tribunal de la Corona de Woolwich en Londres”.

Convicted terrorist kills two in London stabbing rampage | ABC NewsPolice in the UK have identified the man who carried out a deadly stabbing attack at London Bridge. Two members of the public died and another three people were injured in the attack carried out by 28-year-old Usman Khan who police say was a former prisoner convicted of a terrorism offence. He was shot dead by officers after members of the public restrained him. Police have declared the attack a terrorist incident. London bureau chief Samantha Hawley reports. Read more here: https://www.abc.net.au/news/2019-11-30/london-bridge-stabbing-two-dead-suspect-shot-by-police/11752734 For more from ABC News, click here: https://ab.co/2kxYCZY If you're in Australia, you can watch more ABC News content on iview: https://ab.co/2mge4KH Subscribe to us on YouTube: http://ab.co/1svxLVE Go deeper on our ABC News In-depth channel: https://ab.co/2lNeBn2 You can also like us on Facebook: http://facebook.com/abcnews.au Or follow us on Instagram: http://instagram.com/abcnews_au Or even on Twitter: http://twitter.com/abcnews 2019-11-30T01:23:18.000Z

La BBC agregó: “El tribunal escuchó que habían planeado recaudar fondos para un campo terrorista en Pakistán y reclutar británicos para asistir”.

Khan tenía 20 años en ese momento y recibió al menos ocho años de prisión. La historia llamó a los sospechosos “ciudadanos británicos de origen bangladesí y pakistaní” y “fundamentalistas islámicos”.

Durante el ataque de Londres, CNN informó que el sospechoso “portaba dos cuchillos, uno lo tenía una cinta adhesiva en la mano” y un testigo dijo que intentó “sellar el otro cuchillo de su muñeca”. Ese testigo también dijo que vio al sospechoso “huyendo de cinco tipos que lo golpearon con un extintor de incendios”.

La Comisionada de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, dijo en un comunicado: “Estoy profundamente entristecida y molesta de que nuestra ciudad haya sido nuevamente blanco del terrorismo. Es con el corazón más pesado que ahora debo informarles que, además del sospechoso que fue asesinado a tiros por la policía, dos de los heridos en este ataque en el área del Puente de Londres han perdido trágicamente sus vidas”.

La uniformada agregó: “Mi corazón está con sus seres queridos y con las otras tres víctimas heridas que entiendo están siendo tratadas en el hospital, y por supuesto, con todos los que han sido afectados por los terribles y sin sentido eventos de hoy”.