Muere Gahan Wilson: ¿Cómo murió el artista de Playboy?

Gahan Wilson, el famoso autor y dibujante, murió en Arizona a a la edad de 89 años. Wilson había estado luchando contra la demencia. Una publicación en la página de Facebook de Wilson decía que Wilson falleció el 21 de noviembre.

Wilson será recordado para siempre por su trabajo seminal en publicaciones como The New Yorker y Playboy. Su tira cómica, “Nueces”, fue una característica habitual en National Lampoon.

1. Wilson estaba rodeado de su familia cuando falleció

El padrastro de Wilson, Paul Winters, escribió sobre el famoso artista: “El mundo ha perdido una leyenda. Ha fallecido uno de los mejores dibujantes de historietas que alguna vez tomó un bolígrafo y papel. Se fue pacíficamente, rodeado de aquellos que lo amaban ”. Wilson fue precedido en la muerte por su esposa, Nancy Winters Wilson. A Wilson le sobreviven sus dos hijastros, su nuera, así como ocho nietos y tres bisnietos.

2. La esposa de Wilson, Nancy, falleció en 2019

gahanmom 2019-03-03T13:48:03.000Z

La esposa de Wilson de 53 años falleció el 2 de marzo de 2019. Se creó una página de GoFundMe para la atención médica de Wilson luego del fallecimiento de su esposa. Al momento de escribir, la página ha recaudado más de $ 83,000. Esa página describe a la esposa de Wilson como “su roca. Su guía por el mundo. Si bien todos lo ayudamos con su cuidado, fue mi madre quien más lo amó. Actualmente está angustiado y fuera de lugar con el mundo “.

La página explica que Wilson y su esposa habían estado viviendo juntos en un centro de atención médica en Arizona. Wilson estaba siendo atendido en una unidad de cuidado de la memoria.

3. Wilson fue residente del área de Nueva York durante muchos años

Gahan Wilson on Letterman, March 30, 1982Cartoonist Gahan Wilson promotes his book _Is Nothing Sacred._ 2016-11-30T03:10:43.000Z

Antes de vivir en Arizona, Wilson y su esposa habían vivido en Sag Harbor en Long Island antes de mudarse a Greenwich Village en la ciudad de Nueva York hasta 2019. 27 East informa que durante algunos años, Wilson y su esposa vivieron separados cuando Nancy Wilson Se mudó a Inglaterra. El sitio web señala que el matrimonio de la pareja se mantuvo feliz en todo momento.

Wilson era oriundo de Evanston, Illinois, junto al lago Michigan.

4. Wilson aseguró que “nació muerto”

Gahan Wilson's DinerThis is a recorded copy of the rare short by Gahan Wilson. I wanted this uploaded so the world can see the brilliance. I taped it off a old VHS tape i found at a local library that is no longer in circulation. Enjoy! 2008-07-29T23:11:22.000Z

Wilson le dijo al Comics Journal en una entrevista de 2011 que “nació muerto”. Wilson explicó que cuando nació, era azul y no respiraba. Wilson dijo que el doctor lo puso en el fregadero. Poco después, el mismo médico notó que Wilson parecía estar agitado. Wilson le dijo al sitio web: “Estaba mirando a través del pequeño ojo de buey hacia la sala de operaciones y luego irrumpió y me agarró. Usó agua fría y caliente y bofetada, bofetada, bofetada. Me hizo toser, vomitar y respirar y eso es todo: estaba vivo “.

Wilson agregó que, “Lo mismo le sucedió a John Steinbeck. Podría haber pasado algún tiempo en la otra vida antes de nacer ”.

5. Wilson está siendo celebrado como uno de los grandes dibujantes estadounidenses en las redes sociales

A medida que se extendió la noticia de la muerte de Wilson, los fanáticos recurrieron a las redes sociales para celebrar su vida y carrera. Estos son algunos de los mensajes de recuerdo más conmovedores:

I first saw a Gahan Wilson taped to the inside of my older brother Bill’s closet door. I think it was this one. It’s certainly the first one I remember. And the one I can’t forget. #RIPGahanWilson pic.twitter.com/xNiZ87sSix — Stephen Colbert (@StephenAtHome) November 22, 2019

“La primera vez que vi a Gahan Wilson fue pegado al interior de la puerta del armario de mi hermano mayor Bill. Creo que fue este. Sin duda es el primero que recuerdo. Y el que no puedo olvidar.”.

RIP to Gahan Wilson one of my favorite artists of all time and one of my biggest creative inspirations. One of the most original minds in horror. pic.twitter.com/7BiXTxoLuE — 🎃Dave Scheidt 🎃 (@DaveScheidt) November 22, 2019

“RIP a Gahan Wilson, uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos y una de mis mayores inspiraciones creativas. Una de las mentes más originales del horror.”.

“Podría unirme a publicar caricaturas de Gahan Wilson, pero en su lugar notaré la historia de terror que escribió / dibujó para Again Dangerous Visions en 1972. Difícil de nombrar porque su título también es el tema de la historia: un pequeño punto negro.”

“Ampliamente celebrado por sus monstruos y maníacos, Gahan Wilson también se destacó por capturar pequeños momentos de alegría. Q.E.P.D.”