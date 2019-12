Hace un par de meses se le rindió un reconocimiento especial a Alelia Murphy, por ser la mujer más vieja de Estados Unidos, pero este jueves se conoció la triste noticia de la muerte de la abuelita.

Así lo revelaron diferentes medios estadounidenses como La Opinión, donde se aseguró que la mujer, quien residía en el legendario barrio de Harlem, en Nueva York, falleció hace unos días a la edad de 114 años.

Una de las hijas de Alelia reveló la noticia, a través del sindicato para el que trabaja.

VídeoVideo related to murió la mujer más vieja de usa: ¿cuántos años tenía alelia murphy? 2019-11-30T00:43:00-05:00

“Es con gran pesar que compartimos la noticia del fallecimiento de la señora Alelia Murphy. Murphy era la estadounidense viva de mayor edad en el país”, aseguró a través de un sencillo comunicado el sindicato 1199SEIU, que agrupa a empleados de salud de Estados Unidos.

Ese mismo sindicato organizó en julio pasado una tremenda fiesta a la abuelita, para festejar su cumpleaños número 114, hecho que fue titular en varios medios de comunicación, y dio lugar a un video que circula en redes sociales, donde se apreciaba como la mujer, a pesar de su avanzada edad, se mantenía muy jovial y de buen ánimo y salud.

Alelia había nacido en 1905 en la población de Grifton, ubicada en el estado de Carolina del Norte, pero desde 1926 se había mudado a Harlem, zona que concentró ampliamente a familias afroamericanas desde principios y mediados del siglo pasado, donde la mujer sentó su hogar y levantó su enorme familia.

El senador estatal Brian Benjamin elogió la vida de la abuelita y dijo que hizo parte del movimiento afroamericano en Nueva York, al tiempo que la describió como uno de los “grandes tesoros de Harlem y “toda una referencia” de ese vecindario.

Doña Alelia se la pasó la mayor parte de su vida siendo madre soltera, pues según manifestaron sus hijas, desde 1953 se quedó viuda.

En su época laboral activa, la mujer se ganó la vida como costurera.

Oldest living American has died at age 114The oldest living American has died at the age of 114. Alelia Murphy was born in North Carolina in 1905 and moved to New York in 1926 during the height of the Harlem renaissance. CBSN New York reports. 2019-11-28T21:43:03.000Z

La unión sindical 1199 aseguró que los servicios fúnebres de la mujer se llevaron a cabo este fin de semana.

La muerte de Alelia ocurre un mes después de que falleciera la rusa Tanzilia Bisembéyeva, considerada la mujer más vieja del planeta, quien falleció en octubre pasado a la edad de 123 años.

En 2016 la rusa había sido incluida en el libro ruso de récords como la persona más longeva del mundo.

Tanzilia había nacido el 14 de marzo de 1896, y vivía en la localidad de Islamgazi, en Ástrajan, Rusia.