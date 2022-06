¿Cuáles son los 10 estados con la gasolina más cara de EE.UU.?

La gasolina en Estados Unidos sigue de mal en peor y los usuarios se encuentran angustiados por los altos precios que se está pagando por combustible, panorama el cual por ahora no mejorará. Durante el comienzo de esta semana el precio va en aumento, y según la Asociación Americana del Automovilista (AAA por su siglas en inglés), el galón registró por el día lunes 13 de junio, una media nacional de de $5.016 el galón, alcanzando un precio récord, de acuerdo a los datos registrados por la Asociación Estadounidense del Automóvil.

Sin embargo en algunos estados el precio de la gasolina varía, por ejemplo en California este precio $5.01 ya se había registrado en ese precio hace un mes, pero no es el único, varios estados del país, registran la gasolina más cara de todos. En cuanto a los condados, el más alto se registra en Alpine, donde se han visto precios por galón hasta por $7.77 dólares, según CNN.

De California, el estado que le sigue es Nevada que registra un precio por galón por una suma de US $5,65, seguido de Illinois, donde el galón cuesta US $5,56 dólares.

Como conclusión, se puede esclarecer que los precios más altos del combustible se encuentran en los estados ubicados al oeste del país, mientras que los precios más económicos o accesibles, están en el sureste de los Estados Unidos.

Ahora bien, si te estas preguntando cuáles son los estados del país con la gasolina más cara, aquí te traemos un listado de los diez lugares más costoso.

Los diez estados que están liderando los precios son:

• California: US $6,43 dólares.

• Nevada: US $5,65 dólares.

• Illinois: US $5,56 dólares.

• Washington: US $5,54 dólares.

• Oregon: US $5,53 dólares.

• Hawai: US $5,53 dólares.

• Arizona: US $5,31 dólares.

• Ciudad de Washington (Distrito de Columbia): US$ 5,26 dólares.

• Indiana: US $5,22 dólares.

• Michigan: US $5,21 dólares.

¿Dónde encontrar la gasolina más barata de Estados Unidos?

Según información de la AAA los tres estados con la gasolina más barata del país al momento de esta publicación son los siguientes:

• Georgia: US $4.49 dólares.

• Mississippi: US $4.52 dólares.

• Arkansas: US $4.54 dólares.

Con estos pronósticos consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, además de la temporada de huracanes, los analistas esperan que el precio promedio del galón de gasolina siga aumentando, y logre alcanzar los $6 dólares para el 4 de julio.

“Los consumidores deben esperar que los altos precios de la gasolina y el diésel nos acompañen durante mucho tiempo”, según el experto Andy Lipow, informó Telemundo. “Y si bien este otoño e invierno los precios de la gasolina pueden caer un poco, es bastante poco probable que regrese a la gasolina de $3 galones”.

De acuerdo con un comunicado al 13 de junio de 2022 de la AAA se lee:

EL PROMEDIO NACIONAL LLEGA A UN NUEVO MÁXIMO TOTAL A $5 POR GALÓN El costo del barril de petróleo supera los 120 dólares, casi el doble del precio de agosto pasado, ya que la mayor demanda de petróleo supera la limitada oferta mundial. Mientras tanto, la demanda interna de gasolina sigue siendo sólida a medida que aumenta la temporada de conducción de verano. Como resultado, el promedio nacional de un galón de gasolina aumentó y es 15 centavos más que hace una semana, 58 centavos más que hace un mes y $1.94 más que hace un año. El promedio nacional de hoy es de $5.01, un máximo histórico nunca visto desde que AAA comenzó a recopilar datos de precios en 2000. “Según la demanda que estamos viendo, parece que los precios altos realmente no han disuadido a los conductores”, dijo Andrew Gross, vocero de AAA. “Si los precios se mantienen en o por encima de $5, es posible que veamos que las personas comienzan a cambiar sus hábitos diarios de conducción o su estilo de vida, pero eso aún no ha sucedido”. Según nuevos datos de la Administración de Información de Energía (EIA), las existencias nacionales totales de gasolina disminuyeron en 800.000 bbl a 218,2 millones de bbl la semana pasada. Mientras tanto, la demanda de gasolina creció de 8,98 millones de b/d a 9,2 millones de b/d a medida que los conductores continúan cargando combustible para la temporada de conducción de verano, que suele ser una época en la que aumenta la demanda de gasolina. Esta dinámica entre la disminución de la oferta y el aumento de la demanda está contribuyendo al aumento de los precios en las gasolineras. Junto con el aumento de los precios del petróleo crudo, esto significa que el precio del gas probablemente se mantendrá elevado en el futuro cercano. Pero en el lado positivo, los consumidores disfrutarán una vez más de un sabroso obsequio relacionado con el precio de la gasolina AAA, cortesía de Krispy Kreme Doughnuts. Krispy Kreme, que se realizará todos los miércoles hasta el Día del Trabajo, reducirá el precio de una docena de donas glaseadas originales al promedio nacional que AAA informa cada lunes. Una docena de donas glaseadas normalmente cuesta alrededor de $12. La docena de este miércoles debería costar $ 5.01, sin incluir el impuesto a las ventas, y está disponible solo en la tienda, en el autoservicio o para recoger en línea.

Finalmente la AAA muestra los diez aumento semanales más importantes del país se registraron en: West Virginia (+28 centavos), Montana (+27 centavos), Colorado (+25 centavos), Kansas (+23 centavos), Virginia (+23 centavos), Missouri (+22 centavos) , Dakota del Norte (+22 centavos), Indiana (+22 centavos), Ohio (+22 centavos) y Nuevo México (+21 centavos).

LEER MÁS: Bebé muere en una guardería de Nueva Jersey: Vanessa Camila Gómez