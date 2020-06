Libra – Horóscopo del 8 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Te sientes renovado, sin embargo, lo más importante es que te mantengas así, simplemente reconocer los cambios que hiciste y mantenerlos, así logras entender e integrar su energía en ti.

Dinero:

Todo lo que tenga que ver con arte, decoración o relaciones humanas es lo que más disfrutas, si en tu labor lo haces vas a disfrutarlo mucho y no será un trabajo para ti, lo vas a ver más como una diversión y que te pagan por ello.

Salud:

Ten en cuenta que hacer un deporte te ayuda mucho, así toda esa energía que muchas veces se desborda la podrás contener a través de la natación, el boxeo, el tenis… tienes mucho por escoger.

Consejo:

Aprovecha este momento para hacer algo que te guste mucho y descubras toda la creatividad que hay en ti, la mayoría de las veces lo pones en duda y eso es como un no para el universo.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras Triangulando en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Procura realizar las labores del día tú solo, evita reuniones o juntas de trabajo donde haya que discutir una idea, no estarás en muy buenas condiciones para opinar algo que aporte realmente.

Salud:

Es importante que consigas calmar tu ansiedad con alguna actividad que te favorezca. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Maneja tus emociones impulsivas, entender que todos tienen su propio ritmo es algo importante para proponerte cambiar. Sé empático con los demás y guíalos, no los juzgues.

Dinero:

Sé precavido, guarda dinero y toma únicamente decisiones que te entreguen ventajas financieras con respecto al día de ayer.

Consejo: “Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo” -San Francisco de Sales.