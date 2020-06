Libra – Horóscopo del 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Eres muy sociable y a veces te pierdes entre todo lo que aprendes de los demás, debes volver a tu centro y a tu autenticidad. Eres como una esponja que recoge todo lo que le gusta, pero no por eso debes perderte a ti mismo, eso incluso te puede traer problemas con tus seres queridos, porque cambias tanto que no saben cómo seguirte el hilo.

Dinero:

No permitas que la situación determine lo que debes hacer, si bien hay que seguir recomendaciones y normas, es muy importante que no pongas en pausa tus sueños, encuentra una nueva forma de hacerlos realidad.

Salud:

Calma la ansiedad, pero no con la alimentación, necesitas límites y una forma de sacar de tu sistema todas las toxinas, energías que no te benefician y estrés del día de alguna forma. Puedes pintar, ejercitarte, escribir, meditar o algo que te permita poner calma en tu sistema.

Consejo:

Puedes estar un tanto odioso o irritable, no te presiones, simplemente piensa dos veces antes de hablar y encuentra la mejor forma para hacerte entender sin herir a nadie, no te lleves a límite, solo debes ser paciente contigo mismo.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en día Cerrado, es una energía difícil, que trae complicaciones. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

El día confabula para que puedas descansar hoy, es lo mas propicio. Cuelga la corbata o los tacones para dedicarte a tu hogar.

Salud:

Tendrás emociones como la felicidad y la plenitud rodeando en tu entorno, siente todo el cariño que se desborda y corresponder igualmente.

Dinero:

Tienes tus pensamientos claros y estás consciente de ello, por lo tanto, deberías emprender en alguna actividad, como invertir o comerciar, en algo que consideres que es adecuado para lo que necesitas, haz una investigación clave y real.

Consejo: Es tiempo de poner las cartas sobre la mesa, para que veas todo lo que tienes por delante, por vivir.