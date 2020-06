Libra – Horóscopo del 29 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Cuando te entregas a tu pareja te entregas tanto que pierdas hasta tu voz, solo escuchas la del otro, terminas haciendo y pensando lo que tu pareja piense y diga, pierdes tu identidad y siempre le justificas, ningún amor merece perder la esencia.

Dinero:

Das siempre más del 100 y aun no aprendes a poner los límites, mantienes un miedo constante a ser despedido y eso hace que tu confianza decaiga y te mantengas alerta como si estuvieras al borde del precipicio.

Salud:

Estás con los nervios a flor de piel, en algún momento debes poner pausa y dejar que todo se vaya solucionando, no descansas es necesario que respires y te relajes, vas a enfermar y ya tendrás que (te guste o no) dejarlo todo para recuperarte, no es necesario hacerlo por las malas.

Consejo:

Atiende los llamados de atención, no es necesario llevar todo al extremo, es mejor actuar a tiempo y hacerte responsable de tu bienestar.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en combinación Doble en día de Recibir, promueve principalmente las recompensas, sin embargo, es un día complicado. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Notaras que, si se llegan a presentar problemas en el día, todos eso que parecían imposibles de solucionar hoy los lograras solucionar, solo debes confiar en tus capacidades.

Salud:

Busca comenzar actividades físicas o ejercicios donde puedas comenzar a trabajar la mente y el cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta reunirte con tu pareja o tu familia y acompañarlos, la soledad el día de hoy te puede envolver en sentimientos negativos, procura no estar solo.

Dinero:

No realices actividades financieras importantes, esto nos lleva específicamente a acciones donde tu dinero salga de tu cuenta, ya sea gastos o inversiones.

Consejo: La frase que debes tener en la mente el día de hoy es “El orden me llevara justo donde siempre soñé ir”.