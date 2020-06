Libra – Horóscopo del 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Necesitas mirar hacia dentro, revisar la calidad de amor que te estás dando a ti mismo, cuánta atención te prestas al día ¿o vas viviendo en piloto automático? Si no empiezas por ti todas tus relaciones se deteriorarán en cadena.

Dinero:

Es un día para agradecer y bendecir lo que se tiene, lo conseguido; para valorar los recursos que hoy tienes disponibles, hacer uso de ellos y aprovecharlos, no es momento de buscar algo nuevo para adquirir. Cuida tus recursos.

Salud:

Ejercitarte es fundamental y es algo que tienes muy desatendido, cuando quieres hacer algo de ejercicio compras todo el equipo necesario y lo dejas guardado. Si has visto los beneficios de cuidar de ti, ¿por qué lo aplazas?

Consejo:

Si te gusta brillar entre la gente asegúrate de estarlo haciendo desde lo más puro de tu ser, de la forma más auténtica posible.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras Triangulando en día de Éxito, es uno de los más auspiciosos, apropiado para actividades importantes. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Las personas van a necesitarte en este día, lo bueno es que te sentirás lleno de energía solo procura no dejar que te agoten en actividades ajenas, dedícate tiempo a ti.

Salud:

Actividades como la pintura o la creación estética te ayudarán para sentirte mejor, así como cocinar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para hacer una propuesta, sin importar si es romántica, el día es muy auspicioso para comenzar compromisos de cualquier tipo.

Dinero:

Tienes el camino trazado hacia el éxito, con tu perseverancia y persuasión podrás construir grandes cosas, solo no te disperses mantente enfocado en tu meta.

Consejo: Preocupado por una sola hoja no verás el árbol.