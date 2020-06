Libra – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

El amor no es perfecto, porque los seres que lo brindan tampoco lo son y por eso debe ser una construcción conjunta, pero a veces te cuesta tanto ceder tu espacio y tu tiempo que prefieres la soledad. En las relaciones hay espacio para todo, así que deja las excusas y aventúrate a amar.

Dinero:

Está bien poner el dinero en movimiento, pero tú estás al borde de llegar a ser acumulador, quieres tenerlo todo, todo lo más lindo, todo lo más caro, todo lo más funcional: ¡TODO! Y ya no estás ni siquiera disfrutándolo, así que es momento de parar y agradecer.

Salud:

No te estás alimentando bien y lo sabes, tu cuerpo responde de múltiples maneras, con dolores de cabeza, de estómago y pesadez constante, ¿qué otra señal necesitas para mejorar tus hábitos?

Consejo:

No es necesario ser el centro de atención de todos, pero sí debes ser tu pilar y tu foco de atención, pero eso qué es lo más importante lo pasas por alto y lo obvias.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en castigo en día de Peligro, la energía es muy inestable y volátil, procura tener cuidado el día de hoy. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Las actividades que realices en el día de hoy se te pueden complicar a causa de tus indecisiones para escoger el camino correcto sin importar si es del trabajo o de acciones que estés haciendo en el día.

Salud:

Practicar la respiración es importante para evitar acciones impulsivas que pueden hacerte pasar situaciones complicadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Debes ser ágil en tus decisiones, si te vuelves muy pensativo e intentas analizar todos los inconvenientes, cuando te des cuenta estarás envuelto en un problema mayor.

Dinero:

Puede que el día de hoy recibas una retribución monetaria, quizás muy esperada, pero debes concentrarte y ahorrar para las situaciones verdaderamente difíciles.

Consejo: “El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños” –Eleanor Roosevelt.