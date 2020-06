Libra – Horóscopo del 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Tiendes a ser perfeccionista en todos los aspectos de tu vida y das con personas que son más perfeccionistas que tú, admiras la belleza y aún no caes en cuenta que la belleza es imperfecta, nada es perfectamente bello. Obtienes lo que anhelas entonces revisa lo que pides.

Dinero:

Es muy importante para ti estar rodeado de lujos y objetos poco usuales, algunas veces compras más de lo que requieres y es solo para marcar la diferencia entre tus allegados ¿cuánto bienestar te genera esto?

Salud:

Aprovecha para reconciliarte con tu cuerpo deja de pensar que el alimento es lo que engorda, el alimento se agradece y se bendice, por lo tanto, busca cómo es tu forma de alimentarte y modificarla, no hay necesidad de renegar.

Consejo:

Muchas veces te muestras con una sonrisa cuando por dentro estás que ardes de la rabia, permite que la rabia te lleve a obtener un resultado mejor que la sonrisa falsa que mantienes en tu rostro, no temas a sentir emociones como la rabia, canalizada para que sea algo bueno y que juegue a tu favor.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras en día de Destrucción, es una energía complicada y no promueve buenos resultados. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un día para estar tranquilo, te vas a sentir en paz sobre las situaciones que te rodean. No te vincules en retos ni proyectos laborales, hoy no es un buen día para iniciar algo.

Salud:

Si quieres despejar la mente la música en piano es una opción muy efectiva para el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Procura postergar toda actividad que consideres importante ya sea con tu familia, amigos o pareja. Por actividades importantes se pueden considerar: mudanzas, compromisos o compras.

Dinero:

No es un día prudente para realizar gastos o compras importante, porque se convertirán en problemas en el futuro, procura ser muy prudente con tu dinero,

Consejo: Un samurái debe mantener la calma en todo momento, incluso en la cara del peligro.