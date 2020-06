Libra – Horóscopo del 20 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Es momento de apertura, ya has sido muy precavido y demasiado cuidadoso, hoy debes priorizar el punto medio. Está muy bien tener estándares y prioridades en cuanto a una pareja, sin embargo, es una persona que comete errores como todos, así que no puedes juzgar un todo por una acción.

Dinero:

Para que progreses en sentido económico es importante que hagas oídos sordos a todos esos mensajes de escasez que te están llegando. Debes alejarte y no creerte esas palabras, porque tu realidad es diferente y está todo dispuesto para mejorar.

Salud:

Debes ser precavido con la forma en la que te alimentas, no todo se debe comer todo el tiempo, debes encontrar los límites de tu bienestar, que algo te guste mucho no significa que debas comerlo todo en un solo momento, puedes buscar asesoría para encontrar apoyo en los momentos que identificas que tu ansiedad por el alimento aumenta.

Consejo:

No hay ni bien ni mal, cada acción tiene causas y consecuencias, pero a veces te encasillas tanto en solo esos dos aspectos que pierdes empatía y te cuesta ver un todo, ver la situación completa cuando se trata de ti. Miras a todos con justicia, menos a ti mismo.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, sin embargo, no es el más propicio. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un buen momento para pedir ayuda, si necesitas una mano con ciertos temas, seguramente la persona correcta te la tenderá, ser sincero es la única manera en la que podrás generar confianza.

Salud:

Es un excelente día para ponerle punto final a hábitos que no te benefician en nada. Comienza una rutina donde la comida saludable, el deporte y descanso tengan un papel más importante en tu vida. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

En este día tendrás una gran capacidad para expresar y comunicar temas importantes, es vital que saques varias cosas que llevas por dentro. Todo se entenderá.

Dinero:

Tú objetivo principal de hoy será el crecimiento y el desarrollo. Tomarás decisiones correctas que te permitirán alcanzarlo.

Consejo: Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, y las crea si nos las encuentra. -George Bernard Shaw