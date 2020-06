Libra – Horóscopo del 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Tiempo de revisar cómo es la relación con tus hermanos, si te agrada o no estar con ellos, si deseas que simplemente todo transcurra en paz y sin mucho acercamiento o por el contrario afianzar los lazos.

Dinero:

Neptuno en cuadratura a tu Medio Cielo puede crear confusión en tu labor y la relación que tienes con lo que ahora haces, si es lo que tanto amas simplemente desarrolla una estrategia que vuelvas a conectarte con tu pasión.

Salud:

La salud emocional es muy importante y siempre la dejas en un segundo plano, no tienes que aparentar que todo es perfecto, tan solo procura saber qué te hace agotar hasta el cansancio y qué te llena de energía para seguir adelante.

Consejo:

No te sientas culpable por conseguir todo lo que te propones, crees que no lo mereces ya que te va mucho mejor que a otras personas de tu familia, simplemente es correspondencia, el merecimiento no es igual en todos.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras en día Cerrado, la energía de este día es bastante inmóvil y no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Procura mantener este día lo mas tranquilo posible, ten tus responsabilidades al día y no te comprometas o hagas promesas que se puedan complicar en el futuro.

Salud:

Si quieres despejar la mente nadar y mantenerte hidratado te mantendrá enfocado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

A veces puedes sentir terror al expresar tus sentimientos, sin embargo, siempre será la solución mas efectiva para conectar contigo y las personas.

Dinero:

Para evitar toparte con sorpresas negativas, lo mejor es no realizar inversiones importantes el día de hoy, debido a que la energía del día no se presta para retornos atractivos.

Consejo: Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser mejores, eres un líder. -Jack Welch Jr.