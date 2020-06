Libra – Horóscopo del 2 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Los amigos te servirán de apoyo en estos momentos, no te desanimes todo indica que cualquier circunstancia que te agobie será resuelta lo antes posible, se más compasivo y si puedes llegar a una conciliación sería lo ideal.

Dinero:

Si tu labor tiene que ver con las ventas o el comercio en general la energía está dispuesta para que te vaya muy bien en este tipo de negocios, sentirás que te comunicas de forma más fluida y ágil, ten la certeza de que así será.

Salud:

Recuerda que, si deseas ser escuchado es solo cuestión de buscar ayuda, no hay nada de malo en ello, sacar todo eso que se está convirtiendo en un problema es el primer paso para encontrar la solución.

Consejo:

El pasado se deja atrás y el futuro no es necesario pensar en él, lo que verdaderamente importa es el hoy, ocúpate de vivir plenamente tu día, es lo que debes aprovechar y ser consciente de ello.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras en día de Peligro, es una energía muy volátil e inestable. Ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Utiliza este día para realizar las actividades o responsabilidades a las cuales no les había dedicado tiempo porque no eran “urgentes”.

Salud:

Intenta regalarte unos minutos de meditación, ayudará a tu mente y tu cuerpo en estos momentos tan turbios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Los conflictos con tu pareja y familiares serán una situación que se podrá presentar con facilidad, intenta darle un espacio a quienes lo necesitan, incluso si quien lo necesita eres tú.

Dinero:

No es un buen día para realizar movimientos de dinero, las inversiones que hagas en este día no tendrán un buen comienzo energético, es mejor esperar una energía más favorable.

Consejo: “La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio” –Hawking.