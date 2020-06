Libra – Horóscopo del 1 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Te encanta estar con tu pareja, tanto que algunas veces le asfixia tanta dedicación, es mejor la prudencia y dar en términos de compartir, no de controlar situaciones, tiempo o momentos.

Dinero:

Aprovecha hoy tu creatividad y sensibilidad en tu labor, estás en armonía contigo mismo y eso te hace más fácil comprender tu pensamiento de forma clara y rápida.

Salud:

Disfruta de los espacios de descanso no los pases de largo puedes hacer mucho por ti y lo estás menospreciando, el tiempo está siempre a tu favor así que recobra la calma y la tranquilidad para disfrutar tu día.

Consejo:

Eres intuitivo sin embargo no lo crees, cuando la intuición te guíe déjate llevar por ella, seguir los pasos que te indique sin razonarlo, sin cuestionarlo y tendrás más de lo que puedas imaginar.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras en día de Destrucción, es una energía muy negativa, evita las actividades importantes. Ten en cuenta las recomendaciones para este día.

Trabajo:

El día no es apropiado para comenzar un proyecto o reunirse virtualmente con clientes, las energías no están enfocadas para generar resultados óptimos.

Salud:

Tener conexiones con otras personas son actividades que te llenan de energía y emoción, recuerda que existen muchas formas de socializar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Serás muy apasionado/a y tus sentimientos serán tu guía, es un buen día para avivar tu relación o de encontrar una conexión con alguien.

Dinero:

La energía activa la actitud de la impulsividad en un día como hoy y por ende es preferible alejarse de tomar decisiones muy importantes.

Consejo: Si eres paciente en un momento de ira escaparás a cien días de tristeza.